El Casal Jove se abre a Eric Gonzáles y a otros creadores

El joven ilustrador Eric González inaugurará su exposición Beyond Comics, mañana viernes a las 18 horas en la sala de exposiciones del Casal Jove del Port de Sagunt; un lugar que el ayuntamiento pone a disposición de creadores de la comarca de menos de 30 años que envíen un dossier a joventut@aytosagunto.es. La muestra se podrá visitar hasta el 25 de octubre y es una exploración a los personajes de cómic. Según el propio autor «los cómics me han influenciado mucho pero lo que realmente me ha llamado la atención son sus personajes».