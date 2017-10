Los nuevos «embajadores» de Sagunt

La campaña de promoción #EscenariodetuHistoria sigue su marcha en Sagunt con el reclutamiento de embajadores para ensalzar los atractivos turísticos de la capital comarcal. Los últimos han sido personas que, por su profesión, viven en otros países, como José Esteban, de 39 años, que es director del hotel W. y residente en Vervier, Suiza, o Darío Moreno, de 29 años y que reside en Nueva York como consultor de Naciones Unidas.

El primero considera que el lugar más emblemático de la ciudad es la Antigua Judería. «Como profesional del sector turístico -explica- considero que la campaña #EscenariodetuHistoria es una magnífica iniciativa para poner en valor el rico patrimonio gastronómico, histórico, cultural, industrial y etnográfico de Sagunto». Moreno, por su parte, destaca la riqueza medioambiental que constituyen los marjales de Sagunt o la Vía Verde Ojos Negros, a los que añade sus playas, su Castillo, su pasado industrial y su amplia oferta de actividades culturales. En cuanto a su rincón preferido, asegura que es la Senda Dels Lladres, «un camino que rodea el castillo por fuera. Hay un punto en el que la muralla baja y cruza el camino, y se puede ver todo el casco antiguo. Supone un mirador excepcional y es un lugar muy poco transitado».

Instagramers

Otros embajadores que ha fichado esta campaña promovida por el Ayuntamiento de Sagunt y la Agencia Valenciana de Turismo son instagramers como José Luis (@lluesmaster) o Andrés (@andresete.geo). Tras una reciente visita al núcleo histórico, este último señala que «a cualquiera que no conozca el Teatro Romano o el Castillo le va a impresionar seguro, porque son realmente espectaculares. Es de lo más bonito que tenemos de época romana en la Comunidad Valenciana». El primero, mientras, apunta que «a mi me gusta todo y creo que la Via del Pòrtic es un complemento perfecto para conocer la historia local».

José Luis insiste en que «una ciudad como Sagunto ofrece un sinfín de experiencias diferentes. Animo a todo el mundo a que venga a conocerla».