El concurs de ramat a Sagunt

De Cent en Cent. El cronista oficial d'Estivella Lluís Mesa i Reig repasa el fets que varen ser notícia fa cent anys al Camp de Morvedre i varen aparèixer en el diaris d'eixa época.

El mes d'octubre va suposar el final de les activitats estiuenques. No obstant això, la ciutadania el que més sentia era la pujada del pa i la dels productes de primera necessitat a causa de la I Guerra Mundial.

El curs escolar va començar i l'alumnat ocupà novament les aules, les quals en molts casos no complien les condicions necessàries per a l'estudi. Els mestres en les poblacions solien viure en les mateixes escoles però en alguns casos, com a Sagunt, havien de buscar-se les cases. El Ministeri els pagava pel lloguer però no sempre amb la puntualitat necessària. De fet el 12 de setembre la premsa recollia com l'Estat havia reconegut el pagament reclamat per la mestra de Sagunt Irene Pérez.

Una de les festes més destacades d'eixes setmanes fou la de Sant Miquel, devoció que tenia a Sagunt i a altres municipis un gran valor especial. En la capital comarcal la seua ermita es va edificar el 1746 i una confraria s'encarregava del seu manteniment. En l'any 1917 la programació va iniciar-se el 28 de setembre amb l'entrada de la murta de matí. A la vesprada, concretament a les tres, es van repartir els bescuits entre els membres de la confraria. Anaren acompanyats en el passacarrer de la banda de música El Arte dirigida pel jove mestre Enrique Monreal.

El 29 de setembre el clavari i els majorals, amb el dolçainer Francisco Boix, realitzaren la col·lecta per al jubileu al matí. De nit, i també al migdia, es feren voltejos i es tiraren morterets. El 30 de setembre va iniciar-se el dia amb voltejos. A les set i mitja del matí es va celebrar la missa de comunió a l'església de Santa Maria. Més tard la imatge de Sant es va traslladar des de l'ermita. La missa solemne es va programar per a les nou i mitja del matí. Es va interpretar la partitura del mestre Ubeda i va predicar el Pare Verdeguer del convent de Sant Esperit.

A les set de la vesprada es realitzà la processó pels carrers de la població. Eixe any el clavari i els majorals van ser: Pascual Escrig, José Peruga, Vicente Ferruses, José Pomer, Miguel Blasco, José Blasco, Mariano Agües, Juan Cariñena, José Molina, José Monar i Manuel Pomer.

La premsa anunciava el 3 d'octubre que Sagunt seria escenari del concurs de ramat cavallar organitzat per l' Asociación de Ganaderos del Reino» i el seu comité provincial de València. L'esdeveniment estava programat per a l'11 de novembre i s'encetava ara la campanya publicitària per a la inscripció. Es podien apuntar: cavalls sementals, egües de ventre, cavalls de servici i poltres. El corresponsal escrivia que «no dudan que los agricultores y ganaderos del distrito de Sagunto concurriran con sus ejemplares contribuyendo así a poner de manifiesto la calidad y cantidad de sus caballos»,

Eixe mes hi haurà un incendi al carrer Major de Benifairo de les Valls. Però eixa i unes altres notícies seran part del següent De Cent en Cent.