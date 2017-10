la amargura de un sillón EN CANET

desde el PSPV entendemos la amargura y crispación del Sr. Ximo Pons (Compromís), por no estar sentado en el sillón de alcalde del Ayuntamiento de Canet, a pesar de que su candidatura no fue la más votada por los caneteros, a pesar de que necesitaba la unión de SEIS partidos para ser alcalde, a pesar de los pesares. Pero al señor Pons no se le cierra la herida bañada de frustración y no deja que el tiempo y la realidad le ponga en el lugar que le corresponde, el de jefe de la oposición, nada menos.

Esa frustración ha convertido al Sr. Pons en un maleducado y me ha convertido a mí y al PSPV en el objeto de todas sus impertinencias, ataques, faltas de respeto. Debe ser porque el mío fue el único grupo que no participó en la farsa de orquestar un asalto al poder forzado y sin estructura para gobernar. Ataca las propuestas que el PSPV aporta a cada pleno municipal, por sistema, sin argumentos. Esto ha sido una constante durante toda la legislatura, pero el caso de nuestra propuesta sobre el problema de Cataluña ha supuesto un punto de inflexión que no podemos dejar pasar. A su falta de pudor para identificarse como un defensor de las ilegalidades cometidas por los independentistas, se unió la falta de respeto que tiene por mi persona y por el partido al que yo represento.

Además todo esto con gran dosis de la hipocresía a la que acostumbra. No contento con eso, critica en el periódico la extensa duración del pleno por mociones presentadas por otros grupos que él entiende «que no son municipales», pero a renglón seguido y a las 23,00 horas pretende presentar una moción por urgencia para condenar la actuación de los grupos y fuerzas de seguridad del Estado.

Desde estas líneas quiero hacer ver a los vecinos de Canet que un hombre frustrado no puede trabajar por su pueblo, más aún cuando sus ideas apoyan ilegalidades tan flagrantes como las que se están perpetrando en Cataluña, ni cuando rechazó apoyar propuestas como la de reclamar a la Generalitat Valenciana cuestiones que sí afectan a su pueblo.

Pero claro, la consigna debe ser atacar al PSPV y obedecer a los nacionalistas.