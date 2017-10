La distancia entre Medio Ambiente y Compromís de Sagunt se mantiene

Además de destacar la apuesta de Compromís por la protección de todas las zonas boscosas del municipio, el partido local insiste en el riesgo a que la solución a Lafarge se judicialice si la conselleria no corrige su propuesta. En este sentido, asegura que podría aceptar la continuidad en el agujero actual, «siempre que se asegurara la limitación en la extracción propuesta y la propia restauración, dentro de un marco de legalidad, que la actual resolución que tramita la conselleria no ha corregido todavía». Así, recuerda que, tal y como mantienen los informes técnicos-jurídicos municipales, «la resolución continúa manteniendo los vicios de legalidad en el pliego de condiciones técnicas, que homologa dos infracciones, una urbanística y otra contractual, ya tramitadas y concluidas por el consistorio, las cuales constatan la invasión de una zona protegida y el incumplimiento del contrato de extracción de 1988». Además, recalca que la propuesta «deja fuera de la partida a los vecinos de la montaña» y destacan que : «La realidad demuestra que es necesario introducir garantías de restauración o corremos el riesgo de recibir de vuelta un cráter, no una montaña», decían.