Castillo: «El cuatripartito sólo ha ejecutado el 11% de nuestras mociones»

«El cuatripartito sólo ha ejecutado el 11% de nuestras mociones», afirmaba el portavoz de la agrupación naranja en Sagunt, Raúl Castillo, en referencia a las propuestas que ha presentado su grupo y que han sido aprobadas en el pleno en estos dos años y medio de legislatura.

Castillo ponía de manifiesto esta situación en el debate de política general celebrado el martes en Sagunt donde añadía que «ésta es una actitud constante en el gobierno local, es una falta de respeto no solo hacia el trabajo de la oposición y hacia la institución del ayuntamiento, sino también hacía los vecinos».

El portavoz insistía en que Ciudadanos ha presentado y aprobado hasta el momento veintisiete mociones, «de éstas, solo tres se han llevado a cabo, una porque les obligaba la ley, otra para que cualquier ciudadano sea conocedor en la web del ayuntamiento de las mociones que se cumples y las que no, y la tercera porque les generará entre 100 y 200 mil euros al año para gastar en lo que les parezca». «La percepción que tenemos es que no paran de contarnos cuentos a la ciudadanía y de alterar la realidad», ha asegurado el portavoz. «Son incapaces de reconocer que la gran mayoría de avances económicos, sociales e industriales de los últimos dos años, vienen empujados por la recuperación económica a nivel estructural, no como fruto de su gestión».

Castillo ha criticado la actitud del alcalde en el pleno, «donde para tapar sus carencias e incompetencias recurre al insulto y a faltar a la verdad» .