Llamada al entendimiento tras una solución «peor» a la de partida

La secretaria comarcal de CC OO, Begoña Cortijo, no sóo ha valorado de forma positiva la decisión de la conselleria. También incidía en que «es necesario reconducir este asunto hacia el entendimiento entre las partes – Ayuntamiento y Empresa - porque no puede entenderse que en un territorio donde se apueste por la reindustrialización se genere discordia contra una actividad industrial que cumple, según indica la propia resolución, con los requisitos que marca la Ley».

Cortijo se expresaba en esta línea tras lamentar el resultado final. «Lo más dramático no ha sido la tardanza en la resolución, ha sido que la solución final ha empeorado, con creces, la situación de partida – convenio entre Lafarge y el Ayuntamiento aprobado en sesión plenaria - y que, además, de no aportar mejora alguna ha generado una innecesaria y creciente confrontación social y política», decía en relación a que el convenio de 2013 restringía la ocupación en Romeu pero permitía ampliar su perímetro actual, a diferencia de lo aprobado ahora, y también abrir otra cantera en El Pinyal; una última medida, por ahora, no autorizada.