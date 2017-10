Sagunt hace gala de su condición de «referente deportivo en España»

Un gran éxito. Así resultó la XVII Gala del Deporte de Sagunt, que reunió a 250 personas en un acto que sirvió para reivindicar, en palabras del concejal del área, Miguel Chover, que «nuestra ciudad se ha convertido en un referente del deporte, no solo en nuestra comunidad, sino en toda España». En una velada conducida por la compañía Camí de Nora, amenizada por el grupo de baile de Magda Fuertes y precedida tanto por una exhibición de scooter como por una sesión de street pump, la noche ofreció momentos de gran emoción como el galardón al mérito deportivo con diversidad funcional a Alejandro López, quien declaró su amor por el grupo de atletismo al grito de «¡Somos campeones!». Otros momentos destacados fueron los reconocimiento al pelotari de Benavites, Dani Gómez, quien hizo extensible el premio a todo su deporte, o a Paqui Méndez por el fomento de la visibilidad femenina a través de su documental Campeonas Invisibles. Los dos grandes ausentes de la gala fueron el futbolista Toño García, elegido para el galardón de mejor deportista de Sagunt que recogió su padre, Antonio García, así como Toni Sarió Viciano, mejor novel a quien también fue su padre, Toni Sarió, quien representó. En el caso del jugador de balonmano, su presencia no fue posible ya que se encontraba con la selección española júnior en Polonia, donde fue designado como el mejor jugador en uno de los amistosos disputados. El Atlético Saguntino, la portera de balonmano María Gil, el Stella Maris, el FB Sagunto y el CD Camp de Morvedre fueron también reconocidos en una gala que cerró el alcalde, Quico Fernández. «Es un orgullo que Sagunt sea una ciudad de deportistas y una ciudad saludable», aseguró el nacionalista, quien defendió «el deporte de igualdad de oportunidades, que trasciende las fronteras de género y las desigualdades sociales».