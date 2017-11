Los espigones previstos en Nules alarman en Sagunt

«Sagunt no va a consentir que se pierda ni un solo metro de nuestra playa para recuperar otra playa del norte». De este modo se manifestaba el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, tras el reciente anuncio del ministerio de que va a licitar la redacción del proyecto para proteger con espigones la playa de Nules; un hecho que se produce cuando el ministerio «aún no ha respondido a las alegaciones que presentó dos veces el Ayuntamiento de Sagunt contra los espigones previstos al norte de la población», según insistía el presidente de la corporación municipal, quien resaltaba que Sagunt «es el municipio más afectado».

Tras conocer por la prensa los primeros pasos previstos por Costas para construir más espigones en el sur de la provincia de Castelló, Fernández convocó una reunión de coordinación con los departamentos municipales de Urbanismo, Medio Ambiente y Playas para analizar en qué momento se encuentra el proceso. Además, desde el consistorio se han solicitado dos reuniones, para recabar toda la información oficial posible, con la demarcación de Costas de Valencia y con la Dirección General del Ministerio de Medio Ambiente, que es la responsable de estos proyectos. Según el alcalde, «hay mucha contaminación política territorial. Entendemos que todo el mundo tiene derecho a estabilizar su costa pero no a costa de los vecinos. Por lo tanto, no aceptaremos nada que no tenga la garantía de no afectar ni un milímetro a nuestra costa. Yo creo que hemos negociado, hablado y planteado todo, pero es el momento de decir que ya es suficiente. Evidentemente, tenemos el apoyo del Ayuntamiento y de los vecinos más afectados que son los de la playa de Almardà».

Ante la falta de respuesta ministerial a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Sagunt a los espigones previstos al norte del término, desde el consistorio se insiste en que «hay una unidad en la costa hasta el Puerto de Sagunto y que, por tanto, cualquier actuación ha de tener en cuenta las medidas de neutralización de los impactos, cosa que en estos momentos no se nos ha informado», añade.



No a los trasvases de arena

El alcalde recordaba además que, en la última reunión que tuvieron los ediles saguntinos con Costas en Madrid «se atrevieron a decirnos que la solución pasaba por trasvases de las playas de Puerto de Sagunto y de Canet, un auténtico despropósito. No se puede llevar a cabo ninguna actuación en la costa de Castelló, por hablar en términos provinciales, sin adoptar medidas de corrección de los impactos en la costa de Sagunt. Eso no lo vamos a tolerar en la vida. Y no pueden ser trasvases de arena que es lo que plantearon, tienen que ser medidas que impliquen una corrección de la desaparición de la arena», asegura Fernández.