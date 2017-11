¡no dé lecciones de ética!

No os sorprende que al Sr. Cataluña le moleste que EUPV ejerza el derecho a defenderse?, cuando era conocedor de las acusaciones, insultos, insinuaciones y amenazas totalmente innecesarias que la Sr. Susi realizó en el Levante-EMV el 20 de septiembre y donde además nos lanzó un mensaje «el que no se fía no es de fiar"», donde cuestionaba a nuestra organización y se nos retó a que contásemos la verdad.