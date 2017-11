Irantzu Varela hizo visible en Sagunt la violencia machista que menos trasciende

Iranztu Varela, periodista y activista feminista, presentó ayer su cortometraje sobre violencia psicológica Él nunca me pegó en el Centro Cívico del Port de Sagunt. Fue uno de los primeros actos del programa del 25N que conmemora el Día Internacional Contra la Violencia de Género. Em palabras de la concejala de Igualdad, María Giménez, que acompañó a Varela en la presentación: «Personalmente puedo decir que fue un éxito, tanto de convocatoria como de contenido, e Iranztu también nos informó de que está ya ideando y promocionando una segunda parte de este corto, que se centró fundamentalmente en un tipo de violencia machista que no se ve y que no es la física, sino la psicológica, y que sí que existe. Lo hizo desde su propia experiencia y dos testimonios más».