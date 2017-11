Otra exhibición de impotencia

El Fertiberia BM Puerto sufrió ayer una nueva derrota en casa que le mantiene en la zona de descenso cuando el campeonato ya ha superado las nueve primeras jornadas. En esta ocasión, el verdugo de los rojiblancos fue el Ademar León (26-32), otro equipo que se mostró superior a los rojiblancos, incluso al calor del Ovni, y ya son muchos.

El encuentro siempre estuvo dominado por los visitantes, que trataban de empezar rápido sus ataques para no permitir posicionarse a la defensa rojiblanca y, cuando no lo conseguía, ralentizaban el juego y rozaban en muchas ocasiones el pasivo. Con estos acelerones y parones en el ritmo, el Fertiberia tuvo la oportunidad de empatar en el marcador mediada la primera mitad, pero en el tramo previo al descanso los leoneses estiraron su diferencia para marcharse al vestuario cuatro arriba.

En la reanudación se vieron los mejores minutos de los locales, que no podían defender a Acacio, pero Boisedu le daba réplica en el otro lado de la cancha. Así y justo cuando los porteños acumularon dos exclusiones consecutivas, la diferencia se estrechó gracias al mayor éxito defensivo y el Ovni se vino arriba cuando un penalti daba la opción de recortar la desventaja a un gol.

Sin embargo otro fallo, los porteños no transformaron ninguno de sus cuatro lanzamientos desde los 7 metros, pareció acabar con la resistencia de los valencianos, que no tuvieron respuestas a la superioridad de un equipo que supo dosificarse para no gastar más energías de las necesarias con vistas al encuentro de Champions League que le espera el próximo fin de semana.

En el Fertiberia, mientras, los últimos minutos intrascendentes permitieron ver sobre la pista de Óscar García, mientras que también Chueca jugó un rato, aunque en este caso por el mal momento que atravesaba Bruixola en la portería.

Esta derrota mantendrá una semana más a los hombres de Nikola Milos en los puestos de descenso, antes de desplazarse la próxima semana a Benidorm en el derbi regional y recibir en su próximo partido en casa al BM Logroño, que compartía esa penúltima posición con solo dos puntos, hasta que ayer se impuso al invicto Helvetia Anaitasuna.