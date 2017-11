La voz del municipalismo se abre paso en Benavites

Las I Jornadas sobre la administración local relanzaron ayer Benavites y clamaron mayor protagonismo para una gestión definida por la proximidad, la referencia, la accesibilidad

Bajo el lema «Contrueix el teu poble, coneix la teua administració», las intervenciones de todo el día concluyeron con una serie de retos. En esta línea el alcalde de Benavites, Carlos Gil, se mostraba muy satisfecho con la labor realizada a lo largo de una jornada intensa en la que múltiples proyectos e ideas servirán para modernizar tanto en la forma como en el fondo la administración local.

El vocal de la comisión de Justicia, Gobernación y Adminsitración local en Corts, Vicente Betoret, en las conclusiones reclamó un acuerdo estatal para lograr una nueva financiación local. «Es hora de cambiar y contar con una financiación propia que vaya mucho más allá de los meros ingresos que nos llegan vía impuestos. Es momento de empoderar el municipalismo», dijo. En esta misma línea reclamó el papel desarrollado por las diputaciones en el día a día de los municipios y especialmente de los que cuentan con menos de 5000 habitantes. En cuanto al modelo de desarrollo de los municipios, apostó por bajar impuestos; eliminar exigencias burocráticas y favorecer condiciones para que las empresas se instalen en los pueblos.

Ante el nuevo modelo de gestión municipal, Betoret reclamaba no llevar la participación al extremo "está muy bien la participación, pero todo no puede someterse a votación, si no para qué estamos los políticos?".

El vicepresidente de la Diputación y alcalde de Faura, Toni Gaspar en sus conclusiones finales reclamó cordura en la gestión y se manifestó mucho más radical. «Es momento de repensar todo, la Diputación, las autonomías, todo es mejorable; sentémonos los partidos y forjemos un nuevo modelo en cuyo fundamento debe estar la administración local y sobre todo el sentido común. Desde la política del trellat encontrémonos y forjemos el acuerdo», dijo. La necesidad de eliminar duplicidades entre administraciones y la exigencia de agilización de trámites apuntalan según Toni Gaspar esta exigencia de repensar todo e impulsar los cambios necesarios para que «los ayuntamientos consoliden su más que probada mayoría de edad».