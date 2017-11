El alcalde de Sagunt apoya la ampliación de la autovía V-21 "pero reduciendo la afectación a l' Horta"

El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha apoyado la ampliación de la autovía V-21 que une la ciudad con València "pero reduciendo la afectación a l´ Horta para preservarla al máximo".

Quico Fernández ha hecho estas declaraciones tras mantener conversaciones con el alcalde de València, Joan Ribó, para compartir opiniones respecto a este importante proyecto de infraestructuras.

Fernández destaca la importancia de este proyecto, que supone "la ampliación de la vía de comunicación entre Sagunt y València. Esta vía es fundamental para Sagunt porque es nuestra principal conexión viaria con la capital y todos conocemos los problemas que tiene en la actualidad, a partir de cuando pasa de seis carriles a cuatro. La vía ya se amplió y en buena parte tiene tres carriles por cada sentido, pero llega un momento en el que solamente tiene dos carriles".

El alcalde entiende que "es importante que esta vía se amplíe a tres carriles y que la continuidad de los tres carriles en cada sentido se complete hasta la entrada de València, donde una vez se llega hay una serie de viales de distribución. Es por esto, que quiero manifestar mi acuerdo con el alcalde de València, que está reclamando que esta ampliación se haga siendo lo más respetuoso posible con la conservación de l´Horta, que es un bien de interés no solo agrario, también paisajístico y cultural, es la mejor huerta del mundo podríamos decir y hay que preservarla. Pero esto no significa que no haya infraestructuras de interés general que pasen por l´Horta, hay que hacer lo posible para que, o bien vayan soterradas, como el caso del AVE o el acceso norte al puerto, o, si no es posible, como el caso de la V-21, como mínimo que no se amplíen excesivamente, sin dañar de manera innecesaria l´Horta".

"Como alcalde de Sagunt, quiero trasladar mi coincidencia de posición con el alcalde de València", asegura Fernández, "en el sentido que convendría continuar con el proyecto de ampliación de la V-21 con tres carriles por sentido, pero reduciendo la afectación a l´Horta para que se preserve al máximo. Existen alternativas técnicas que permiten la funcionalidad de estos servicios de comunicación imprescindibles con un respeto como pasa en otras zonas, como los proyectos de conexiones portuarias de Bilbao o de Barcelona con dotaciones millonarias, y creo que los valencianos nos merecemos el mismo trato".

Fernández destaca por último que "creemos que es posible y vamos a hacer un frente común entre el Ayuntamiento de València y el de Sagunt porque son vías que nos afectan, la V-21 presenta colapsos importantísimos y no queremos que estos continúen ni mucho menos que se agraven. Una manera de resolver este tema es la ampliación, pero también hay que tener en cuenta el acceso norte al puerto, que tiene que soterrarse y no afectar en absoluto a los poblados marítimos, pero tampoco tiene que cargar a la V-21, por lo tanto, el soterramiento tiene que iniciarse en un punto que no suponga una mayor densidad de tráfico, sobre todo de camiones por una vía que es básica para nuestra ciudad".