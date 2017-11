Piden a los vecinos de Baladre que aprovechen los programa laborales

El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, reconoció ayer, durante una visita a las oficinas municipales de Promoción Económica y Servicios Sociales de Baladre, la «insuficiente» participación de los vecinos del barrio en los programas de inserción laboral.

Cerca de 150 personas se benefician de estas acciones y, según el nacionalista «es muy necesario sensibilizarse de usar este recurso, que, desde la Generalitat y el ayuntamiento, se está exponiendo, porque tenemos claro que la mejor manera de salir de la exclusión social es el trabajo, no la asistencia. La asistencia es necesaria porque no tenemos una varita mágica para crear ocupación, pero, sobre todo, el que la gente en general, y los jóvenes en particular, tengan claro que necesitan la formación reglada, no reglada y todo aquello que la administración pone a su alcance para que su posibilidad de encontrar un trabajo que dignifique su vida sea mayor».

A este respecto, Fernández también añadió que «hemos aumentado de manera muy clara las ayudas a la atención directa y básica, porque la crisis económica ha generado unas cifras de personas en situación de pobreza y exclusión social muy dramáticas, no solamente en Sagunt, sino que se calcula que el 30 % de la población está en riesgo o en exclusión». En esta línea destacó que «las acciones directas para ayudar a la gente a atender sus necesidades básicas son evidentes y es una cuestión política, humanitaria, que después cada administración tiene su sensibilidad y cada estado de la Unión Europea tiene sus políticas sociales. Pero, yo creo que España en su conjunto permite situaciones que son absolutamente inhumanas, y aquí está el ayuntamiento para resolverlas». Fernández añadió que programas de empleo municipal se implantan «a contracorriente de las normas restrictivas y también inhumanas del gobierno del PP y del ministro Montoro».