El debate de las infraestructuras se aviva

El debate sobre las infraestructuras pendientes se aviva en Sagunt. Mientras el alcalde, Quico Fernández, ha anunciado que habrá un «frente común» del consistorio con el Ayuntamiento de València para exigir que la carretera V-21 se amplíe a tres carriles en su tramo más cercano a la capital «pero reduciendo la afectación a l'Horta para preservarla al máximo» y auguraba enmiendas para que en 2018 se presupueste el total del desdoblamiento de la carretera que une Port de Sagunt con Puçol, el grupo municipal del PP ha querido matizar algunos aspectos.

«El desdoblamiento de Parc Sagunt no está ya aprobado porque Compromís votó que no», decían los populares, además de recordar que «no hace ni dos meses, a propuesta del PP, Compromis, PSOE y Podemos votaron en contra de incorporar el desdoblamiento de los viales de Parc Sagunt a los presupuestos de la Generalitat para este 2018, después de que ya lo hubieran hecho en contra en los presupuestos del 2016 y 2017». Por ello, consideraban que «ahora, de forma inexplicable, anuncian un parche para los accesos de Parc Sagunt ante las críticas recibidas para salir del paso y en un triple salto mortal anuncian enmiendas a sí mismos en los presupuestos de la Generalitat». Es, a su juicio, «¡lo nunca visto!» y un hecho que, en su opinión, «denota el poco peso del gobierno local y nuestro alcalde», decían además de cuestionar que «después de casi tres años de gobierno justifican la falta de inversiones a la situación de la pasada legislatura cuando nosotros en el peor momento de la crisis finalizamos 3 de las 4 fases de Parc Sagunt con el desdoblamiento que le afectaba, ya que su conexión hasta la carretera de acceso al Puerto dependía de cuál fuera a ser el trazado definitivo del ferrocarril de acceso a esta infraestructura, por eso no se realizó».

Igualmente consideraban que la ampliación de la autovía V-21 en la entrada a la capital «significaría un paso de gigante en la interconexión de nuestro puerto comercial y el de València» y, pese a las declaraciones realizadas por el alcalde, criticaban que el gobierno local «por lo que vemos, no vaya a exigir esa obra», decían.

Aún, en ese aspecto, el alcalde de Sagunt sí ha dejado claro su apoyo a la ampliación con el mínimo daño a L' Horta.

Según indicaba: «La V-21 presenta colapsos importantísimos y no queremos que estos continúen ni mucho menos que se agraven. Una manera de resolver este tema es la ampliación. También hay que tener en cuenta el acceso norte al puerto, que tiene que soterrarse y no afectar en absoluto a los poblados marítimos, pero tampoco tiene que cargar a la V-21, por lo tanto, el soterramiento tiene que iniciarse en un punto que no suponga una mayor densidad de tráfico, sobre todo de camiones por una vía que es básica para nuestra ciudad», decía Fernández además de incidir en que «existen alternativas técnicas que permiten la funcionalidad de estos servicios de comunicación imprescindibles con un respeto como pasa en otras zonas, como los proyectos de conexiones portuarias de Bilbao o de Barcelona con dotaciones millonarias, y creo que los valencianos nos merecemos el mismo trato».