«Morvedre siempre ha tenido una amplia oferta informativa y de calidad»

El exteniente de alcalde de Sagunt en la etapa del PP vuelve este jueves a protagonizar un acto en la ciudad junto al que fuera mandatario municipal y actual diputado autonómico Alfredo Castelló. La razón, sin embargo, está lejos de la política pues va a presentar su libro «Ética del periodismo español. Análisis de las 100 primeras resoluciones de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE».

El exteniente de alcalde de Sagunt en la etapa del PP vuelve este jueves a protagonizar un acto en la ciudad junto al que fuera mandatario municipal y actual diputado autonómico Alfredo Castelló. La razón, sin embargo, está lejos de la política pues va a presentar su libro «Ética del periodismo español. Análisis de las 100 primeras resoluciones de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE».

Juan Serrano (Sagunt, 1964) dejó la política municipal hace años para centrarse en el periodismo, las clases en la Universidad CEU-Cardenal Herrera y en un programa de radio en Valencia. El próximo jueves presentará el libro que escribió, tras su tesis doctoral, en el Aula 2 del Centro Cultural Mario Monreal, a las 19.30 horas. En la presentación participarán el exalcalde de Sagunt y diputado en Les Corts, Alfredo Castelló y el profesor de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, Hugo Aznar.

¿Es un libro para periodistas o para el público en general?

Es un libro pensado y escrito para el público en general, pues la intención es dar a conocer a los ciudadanos qué es y para qué sirve la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE o cuál es la radiografía del periodismo en España. Y por eso es un libro muy pedagógico y fácil de leer por todo tipo de público.

¿Cuál es la principal conclusión que saca sobre este trabajo?

Que un órgano tan importante para los ciudadanos como es la Comisión de Arbitraje apenas es conocida por la opinión pública y eso es un déficit que hay que corregir, puesto que trabaja para recoger las quejas de las personas, colectivos o empresas que puedan sentirse afectados por la actividad periodística. Es un órgano que trabaja en favor de la ética del periodismo.

¿Cómo ha sido el paso de teniente de alcalde de Sagunt a un trabajo totalmente distinto?

Fue un tránsito de lo más normal porque siempre tuve claro que mi paso por el Ayuntamiento era algo temporal. Y así, de la misma manera que llegué en 2007 haciendo un paréntesis en mi actividad profesional, cuando acabó la legislatura en 2011 volví a mi trabajo y a mis estudios.

¿Echa de menos el periodismo a pie de calle?

La docencia me apasiona y me permite formar a los futuros profesionales de la comunicación. Pero el periodismo siempre se lleva en las venas y para quitarme el gusanillo compagino las clases con la radio, que es otro medio que me encanta.

¿Cómo ve el nivel de ética del periodismo español?

No tan mal como algunos agoreros dicen pero, sin duda, como todo en la vida, sustancialmente mejorable. Es obvio que algunos espacios mediáticos han desprestigiado la profesión y es deber de los propios periodistas aumentar los estándares de calidad de los contenidos que ofrecen.

¿Y en la comarca?

El Camp de Morvedre siempre se ha caracterizado por tener una amplia oferta informativa y de calidad. Sus medios han sido escuela de una buena nómina de periodistas que siempre se han tomado su trabajo con rigor y seriedad.