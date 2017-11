Maika Makovski será el plato fuerte de la programación musical de invierno en Sagunt

La artista ganadora de un premio MAX de teatro a la mejor composición musical ofrecerá un concierto en el Mario Monreal el 27 de enero

El Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt acogerá un concierto de la artista musical Maika Makovski el próximo sábado 27 de enero a las 19.30 horas. Las entradas se pondrán a la venta a partir de mañana en servientradas.com a un precio de 10 euros. La artista ofrecerá un concierto solista y de estilo intimista a piano y guitarra.

Makovski es una artista joven pero muy consolidada, con influencias del underground, el indie, el pop, el rock y el folk, pero sin caer nunca en la música más comercial. En su carrera ha destacado como cantante, compositora, pianista, guitarrista, actriz e incluso colaboradora en proyectos teatrales. Ha publicado seis discos y está trabajando en el séptimo. Con un estilo intimista y folk en sus últimos trabajos, Makovski es una artista muy seguida y valorada por la crítica musical.

El concejal de Cultura, José Manuel Tarazona, ha destacado que Maika Makovski es una referencia "en nuestra política de dar visibilidad a las mujeres que no solo cantan en el escenario, sino que también hacen otros tipos de producción y componen. Queremos traerlas aquí para que sean también un modelo para la sociedad, de personas, sobre todo mujeres, que han crecido y se han hecho a sí mismas y están siendo un referente nacional e internacional, en este caso en el ámbito de la música".

Maika Makovski (Palma de Mallorca, 1983) es de madre andaluza y padre macedonio. Recientemente ha sido ganadora del premio MAX de teatro por mejor composición musical para la obra de teatro "Forest". En la primavera del 2016 vio la luz su último disco: Chinook Wind.

Comenzó a escribir canciones a los doce años y a actuar en vivo a los catorce. Ganó su primer reconocimiento profesional a los quince años y sus primeros premios en el año 2002, antes de lanzar su primer álbum.

Entre 1998 y 2003 cambió su país de residencia repetidas veces hasta asentarse finalmente en Barcelona, donde grabó Kradiaw (2005, PAE), su primer álbum, que atrajo la atención de la prensa. Entre 2005 y 2007, Maika giró con artistas como Howe Gelb, The Dubliners y The Jayhawks.

Tanto Kradiaw como su segundo trabajo, Kraj para Koferot (2007, Wildpunk Records), fueron aclamados por la crítica y presentados en directo en diversos países de Europa. En 2009 John Parish (productor de PJ Harvey, Eels o Tracy Chapman) invitó a Maika a su estudio de Bristol para grabar su tercer álbum, Maika Makovski (2010, Origami Records), que contó con colaboraciones de Jim Barr (Portishead) y Billy Fuller (Robert Plant). El País la describió como "musa del underground y una de las voces con más autoridad del rock español".

Acompañada de su banda (David Martínez a la batería, JC Luque al bajo y la percusión y Oskar Benas a la guitarra y coros) Maika llevó de gira el álbum por Londres, Nueva York, Chicago y Austin y toda España durante 2010 y 2011. La banda fue nominada a cinco Premios UFI (Premios de Música Independiente), ganando el de mejor artista en junio de 2011. En 2011, Makovski se ganó a pulso el título de "artista más activa del año", con la composición y grabación de 2 discos, su debut como actriz en Desaparecer (dirigida por Calixto Bieito y coprotagonizada por Juan Echanove, con canciones originales escritas e interpretadas en directo por Maika) y la posterior gira simultánea nacional de Maika Makovski, la banda, y la gira internacional de la producción teatral – con un total de 75 actuaciones en 40 ciudades de 4 países en 6 meses.

Warner Music y Outstanding Records nos presentaron el quinto álbum de estudio de Maika Makovski, Thank You for the Boots, el 3 de abril de 2012. Arropada en el estudio por su galardonada banda (David Martínez a la batería, JC Luque al bajo y percusión, Oskar Benas a la guitarra y coros), Thank You For The Boots se grabó durante agosto y septiembre de 2011.

Abril de 2012 marcó el inicio de la nueva fase en el irresistible ascenso de Maika Makovski. "The Boots on Tour" la presentó al público de toda España, comenzando por Madrid y Barcelona, y posteriormente a nivel internacional con fechas en Sudamérica, Reino Unido y Estados Unidos de mayo a julio de ese mismo año.