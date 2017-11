Vía legal contra el cambio de calles

La familia del que fuera alcalde de Sagunt durante la dictadura, Emilio Adán, no descarta iniciar acciones legales contra la decisión del gobierno local de retirar su nombre al paseo que atraviesa la Gerencia.

El menor de los hijos del exalcalde, Francisco Adán, ha adelantado a Levante-EMV que van a estudiar el expediente para comprobar si se ajusta al procedimiento administrativo y, si no es así, impugnarán la decisión. Pero, además, no descartan utilizar la vía civil por «daños morales», si se ha aplicado la Ley de Memoria Histórica: «Ahí seríamos más rigurosos», asegura, ya que encuentra en la decisión del cuatripartito un «menoscabo del honor» de su padre. «La medida demuestra un total desconocimiento de quién fue Emilio Adán. No han estudiado su figura ni lo que hizo por esta ciudad, algo que me parece necesario para tomar este tipo de decisiones y muy grave desde el punto de vista político».

A tenor de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en la que se basa el gobierno local para la toma de esta decisión, tal y como recoge un comunicado, otras fuentes de la familia insisten en que «la ley hay que saber interpretarla y mi padre no es ni ha sido nunca un símbolo franquista. Fue alcalde durante la dictadura (72-77). pero se enfrentó al poder por la expropiación de Altos Hornos y luchó y trabajó por su pueblo; ni fue un criminal ni un represor como se puede dar a entender con la decisión de quitarle su calle».

La familia asegura estar «muy ofendida con la medida, tanto con la forma como con el fondo. Ni siquiera nos han informado. Esto es bochornoso y lamentable». Afirman también que «se ha cometido una tropelía con mi padre, desde el punto de vista personal reprochable y desde el punto de vista político impresentable».



Nueva placa con acto publico

La calle, hasta ahora alcalde Emilio Adán, pasará a llamarse Comisión Ciudadana por la Defensa de la Gerencia, a modo de homenaje a este colectivo, que luchó y reivindicó la defensa de este espacio como una zona pública y rehabilitada. El acto para descubrir la plaza conmemorativa está programado para mañana a las 18 horas.

Además de este paseo situado en la Gerencia, también habrá tres calles que cambien su nombre: la calle la Acequia de Canet, que pasará a llamarse calle Joan Fuster; la calle del alcalde Blasco, que pasará a denominarse Josep Lluís Blasco Estellés y la calle de José María Pemán, que se dedicará a la compositora Matilde Salvador.