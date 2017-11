Vecinos de Sagunt convocan una cacerolada «ante la sordera municipal»

Un grupo de vecinos ha convocado para el próximo sábado, 1 de diciembre, una cacerolada a las puertas del Ayuntamiento de Sagunt ante «la sordera municipal y del gobierno», según explicaba a Levante-EMV uno de los promotores de la misma, Juan Carlos Moreno.

La convocatoria, que se ha realizado a través de las redes sociales, tiene su origen en «las continuas quejas vecinales que se vienen sucediendo, pero sobre todo en la falta de respuesta que el gobierno está dando a las mismas, ya que varios son los vecinos que han trasladado éstas al ayuntamiento y o no les han contestados o la respuesta no daba solución a los problemas y las reivindicaciones que planteaban».

El acto, que está previsto para las 12 horas y al que se invita «a todo el que quiera asistir» tiene como objetivo «protestar por la mala gestión del cuatripartito», aunque la medida que ha desencadenado esta convocatoria ha sido la ampliación de la zona azul en la Avenida Sants de la Pedra, una petición que realizaron los comerciantes de la zona, tal y como adelantó el concejal Pepe Gil tras visitar el barrio y conocer las demanadas del mismo. «Ya es imposible aparcar y más desde que la CHJ ha prohibido hacerlo en el río, que solo falta más zona de pago», denunciaba un vecino en la red.

En este caso, la zona azul se ha ampliado desde la rotonda de las Víctimas del Terrorismo, hasta la calle Alorco, donde se encuentra el colegio de Romeu.

Otro de los asuntos que ha levantado ampollas en las redes sociales y que también ha avivado la protesta ciudadana ha sido el cambio de nombre de las calles. «Ni siquiera han consultado con los vecinos, han hecho lo que han querido y ya está», una decisión que el gobierno justificaba en el cumplimiento de la Ley de Memoria histórica.

Para los convocantes, que no descartan constituirse en plataforma y que quieren dejar claro que no pertenecen a ningún partido político, «el dinero que se recauda de los impuestos está mal invertido» y ponen como ejemplo la ampliación de la zona azul. «Con ese dinero se debería dar solución a la falta de un recinto ferial en condiciones que no esté sujeto a las denuncias de vecinos», o a «dotar de luz el Teatro Romano, o incluso a invertir un poco más en adecentar el Castillo», enumeraban algunos vecinos.

Otro de los puntos polémicos que también ha generado protesta es el impuesto de bienes inmuebles (IBI), que califican de «excesivo», e incluso señalan que es uno de los más altos de la Comunitat.



«Hacernos oír»

La finalidad de esta convocatoria de cacerolada, que está teniendo «una buena respuesta en las redes», según uno de sus promotores, es «hacernos oír y que los gobernantes escuchen las reivindicaciones de los vecinos y que nos tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones que nos afectan», terminaba Moreno, quien insistía en la necesidad de conseguir una cacerolada masiva.