Trujillo y Rajadell llevan el Jazz al Teatro de Begoña

Ambos artistas ofrecerán el concierto Jazz & Más el 9 de diciembre dentro del programa "pianobegoña" recuperación del patrimonio musical

Los amantes del jazz tienen una cita el próximo sábado, 9 de diciembre, con Lourdes Trujillo y Sergi Rajadell, que interpretarán Jazz & Más en un concierto que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Teatro de Begoña. La actuación, que tiene una duración de 75 minutos, forma parte del programa ´#PIANOBEGONYA. Recuperació del patrimoni musical´. La entrada será gratuita y el aforo limitado.

Jazz & Más es un concierto que se enmarca dentro de la programación de Cultura de otoño, y que será interpretado por la cantante Lourdes Trujillo, de Arcana Has Soul, y el pianista Sergi Rajadell. Se trata de una velada musical en la que se podrá escuchar temas clásicos del jazz como Mi Funny Valentine, de Richard Rogers, o Somewhere over the rainbow, de Harold Arlen, pero también composiciones de Gershwin, Carmichael y muchos más. Una propuesta que pretende acercar este género tan delicioso al gran público de forma intimista y personal, puesto que los dos únicos instrumentos que sonarán serán voz y piano.