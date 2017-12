La Fira de Faura más segura y organizada que nunca

Faura acogió miles de visitantes en su tradicional Fira; una edición que ha sido la más segura y organizada de su historia del evento puesto que la Junta de Seguridad, dinamizada desde la Policía Local, ha articulado la seguridad con Policía Nacional, Autonómica y Guardia Civil. A ellos se sumaron Protección Civil y sanitarios, junto a los efectivos de limpieza y los equipos de voluntarios municipales, que velaron desde las seis de la mañana del domingo hasta las dos y media de la madrugada del lunes por el desarrollo del evento.

«Hemos logrado que Faura será ante todo espacio de acogida; este año se ha concluido el sistema de gestión de los puestos al 100%; todos han seguido las normas como si se tratase del mercado. Dos meses antes habían realizado su solicitud, abonado sus tasas y sabían donde quedaba ubicado su puesto; así garantizamos que nadie esté en condiciones de desigualdad», apuntaba el alcalde, Toni Gaspar.

El recorrido de la Fira desde Santa Bárbara y toda la calle Mayor se convertía en un deambular continuado durante toda una jornada que albergó miles de personas. Puestos tradicionales combinados con atracciones para los más pequeños que volvían a ser un año más el foco de atención.

Si bien en esta ocasión han sido más de 3.000 los visitantes registrados en el Betlem del Llavaner que acoge las piezas napolitanas del reconocido escritor Fernando Delgado; la jornada de puertas abiertas de la casa consistorial no se ha quedado atrás. Vecinos especialmente de Faura pero también de les Valls aprovecharon para recorrer el renovado ayuntamiento. La reacción no se dejaba espera. «¡Es increíble cómo es de grande; ha sido una intervención espectacular», apuntaban los vecinos mientras caminaban por el que fuera durante 43 años su consistorio. Aunque la Fira no pierde su valor como escaparate previo a la Navidad con los tradicionales puestos de juguetes, turrones o dulces navideños, ahora este mercadillo se ha convertido en un encuentro vecinal, multicultural y festivo en el que no falta la artesanía, los puestos de ropa o complementos entre otros muchos.