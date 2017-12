Jesús Gasca no pudo superar la primera ronda del Mundial sub23

El luchador del CD Ares, Jesús Gasca, no pudo superar la primera ronda del Campeonato del Mundo sub-23 que le llevó recientemente hasta Polonia. En la categoría de 85 kilos, el especialista en grecorromana cayó con un sueco que ganó varios combates más, pero no los suficientes para que Gasca fuera repescado en la lucha por el bronce. Así se puso el broche a un mes con múltiples concentraciones nacionales en las que no faltaron varios deportistas de la comarca en la preparación de la próxima temporada.