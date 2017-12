Nadie puede con el BM Morvedre

El BM Morvedre dio un golpe de autoridad en Mislata, donde no solo ganó al segundo clasificado (20-29), sino que lo hizo con una autoridad que no deja dudas de quien es el favorito en el grupo C para pasar como primero a la promoción de ascenso a división de honor.

En un «partido perfecto», especialmente en la primera mitad, la defensa abierta «salió redondo», reconoce el entrenador Manu Etayo, al tiempo que la portería estuvo muy acertada, el ataque funcionó con fluidez y el contraataque sentenció ya en los primeros 30 minutos (7-17).

«No esperábamos esta diferencia», reconoce el técnico navarro del BM Morvedre, quien añade que en la segunda mitad «es casi normal que hubiera cierta relajación, porque también decidimos rotar». En otra victoria muy coral, la faceta goleadora estuvo comandada por Cristina Polonio y Lorena Zarco, con cinco tantos cada una.

A la hora de valorar la actitud que espera del equipo tras distanciarse cuatro puntos de su perseguidor y mantenerse con un punto cedido en lo que va de liga cuando resta un partido para cerrar la primera vuelta, Etayo apunta que «lo mejor de este equipo es que es muy, muy joven, así que tiene muchas ganas y también mucho margen de mejora. En las charlas no hablamos de la clasificación, sino de lo que nos viene, ya que la segunda mitad del campeonato será durísima, con el desplazamiento a Tenerife o la media docena de viajes a Cataluña».

Para más allá del liderato, las consecuencias del buen juego del equipo es que la afición se ha enganchado, como queda demostrado con la presencia en Mislata de un centenar de aficionados saguntinos. «Nos sentimos como en casa», admite el técnico del BM Morvedre.

Otra de las cuestiones que está saliendo rodada tiene que ver con las lesiones, que parecen haberse olvidado de las saguntinas. Además de la dosis de suerte, Etayo apunta que «se está trabajando bien y eso se nota. Tenemos cuatro o cinco sesiones semanales, más el trabajo individual que hacen ellas, y también influye la suerte, aunque lo que hoy está perfecta puede cambiar en dos semanas».

El próximo sábado será la siguiente cita del Morvedre en el Marigil cuando reciba al OAR Gracia de Sabadell a partir de las 19 horas.