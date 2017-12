No és el ´cupo´, és l´Estat

L 'últim dilluns, dia 27 de novembre, va tindre lloc al Congrés dels Diputats el debat i aprovació de la quota basca, la negociació del càlcul de la quantitat que Euskadi aporta a l'Estat pels serveis que aquest presta al territori basc. Aquesta aprovació és la conseqüència del pacte entre PP i PNB per als pressupostos generals de l'Estat de 2017.

L'aprovació va tindre els vots en contra de Ciutadans i Compromís, uns perquè estan en contra del sistema de concert econòmic i els altres per criticar la desigualtat de tracte entre els territoris forals i la resta de territoris de l'Estat.

És evident que Euskadi i Navarra són territoris rics, amb rendes per habitant molt superiors a la mitjana, i que el sistema de concert econòmic (conveni en el cas navarrés) els garanteix un finançament per habitant molt superior a la mitjana, en alguns anys, més del doble.

No obstant això, com a valencianistes i sobiranistes no podem estar en contra d'aquest sistema de finançament amb què es garanteix als territoris la capacitat de controlar els recursos que generen i donen una elevada capacitat de negociació amb l'Estat, precisament el que li ha faltat al País Valencià durant anys.

Per a nosaltres, el sistema de concert econòmic, en què els territoris tenen capacitat per legislar i recaptar els seus ingressos, hauria de ser un pilar fonamental de qualsevol projecte que pretenga aprofundir en l'autogovern del País Valencià.

Per no parlar que si de veritat hi haguera un programa de reforma federal a l'estat espanyol, no podria mantindre l'actual sistema, en què l'administració central decideix i recapta tot per a després fer el repartiment que considera a la resta d'administracions.

Els problemes de desigualtat de l'actual sistema de finançament autonòmic no tenen com a origen els sistemes forals basc i navarrés, sinó el fet que el govern central es reserva un volum d'ingressos molt superior a les necessitats de despesa que té, desplaçant les retallades cap a les administracions autonòmiques. En aquest panorama d'asfíxia a les autonomies, els sistemes forals destaquen per la comparació amb els territoris de règim comú.

Des del sobiranisme valencià no podem arribar a responsabilitzar bascos i navarresos de la nostra situació. La nostra lluita no és la de denunciar l'existència del sistema de concert, sinó exigir que se'ns aplique als valencians i valencianes. El sobiranisme hauria de lluitar per guanyar tots els espais de sobirania possible, com és el cas de sobirania fiscal.

Estem convençuts que hi ha arguments de sobres per defensar les reclamacions del País Valencià i que no és necessari haver de votar contra un sistema que demanem per al nostre país, perquè és l'únic sistema que ens permetria eixir del xantatge permanent del ministre Montoro i el FLA i recuperar les claus de la caixa dels imposts del País Valencià.