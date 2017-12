Guti: «Será un partido difícil contra un equipo muy parecido»

El Atlético Saguntino disputará mañana (20 horas) el último partido de la primera vuelta a domicilio ante el Cornellà, uno de los equipos que mejor temporada está realizando. Llegan al partido terceros en la tabla con 32 puntos, seis menos que los rojillos que van séptimos en la clasificación. El técnico rojillo, David Gutiérrez, afirma que será «un partido muy difícil como todos los de la categoría más si cabe contra uno de los rivales más en forma de la competición ahora mismo. Un equipo muy parecido al nuestro y con campo pequeño así que va a ser un partido como los que jugamos aquí, en casa».

Guti es consciente que no será un partido fácil. «Tienen buen entrenador, es un equipo que tiene claro a lo que juega y además tiene ese punto de suerte. Además tiene a Adrián Gallego que es el máximo goleador de la categoría, está muy dulce de cara a portería y les está dando muchos puntos . En todo lo demás yo creo que es un equipo que sabe a lo que juega y eso es importante».

Los saguntinos llegan al partido cada vez mejor: «Poco a poco vamos mejorando en todo, el equipo está bien. Después de dos derrotas conseguimos ganar en casa y contra un rival como el Alcoyano en Copa, fue muy importante. Están participando muchos jugadores que no participan los fines de semana. Tenemos a toda la plantilla prácticamente metida y hemos pasado la eliminatoria con lo cual estamos contentos».

Para el partido de mañana, Guti no podrá disponer de Lois , Felip y la duda de Nuha. Por su parte, Pau ha estado toda la semana entrenando y mañana estará disponible. «Como con las bajas no podemos hacer nada, no me gusta darle muchas vueltas. Me gustaría disponer de toda la plantilla porque eso nos da recursos para poder buscar cambios. En mi cabeza está buscar soluciones a esas bajas y de momento no nos va mal», concluye el técnico.

Por otro lado, el club ha comunicado la baja de Saúl Sánchez, el delantero cedido por el Levante UD. Como afirma el presidente, Juanma Domingo, el club granota ha decidido ceder al delantero a otro equipo donde pueda disponer de más minutos. «Le deseamos suerte», decía Domingo.