Unos 140 nadadores recorren 153 kilómetros solidarios en Sagunt

Cerca de 140 nadadores se dieron cita durante la mañana del sábado en la piscina internúcleos de Sagunt, donde el ayuntamiento con la colaboración de la Fundación ADRA (Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales) organizaron las brazadas solidarias con el objetivo de recoger material escolar para las familias con menos recursos. La suma de todos los participantes supone casi un centenar de horas y más de 153 kilómetros recorridos, en una iniciativa a la que no faltaron representantes del Natación Morvedre, el Máster Morvedre y el Waterpolo Morvedre. La tesorera de ADRA, Miriam Pablo, apunta que «la idea viene de Susana y Juan -monitores de la piscina de internúcleos-, con la intención de fomentar la participación y que la gente vea lo que se puede llegar a ayudar, no sólo en parte económica, sino con material escolar que todos tenemos. pero que hay gente para quien es una carga no poder comprarla». El concejal de Deportes, Miguel Chover, no faltó a la cita y destacó el «éxito» de la jornada, hasta el punto que ya se piensa en la siguiente.