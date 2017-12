El BM Morvedre no afloja antes de las vacaciones navideñas

El BM Morvedre no se cansa de exhibir su superioridad en el grupo C de división de honor plata, donde llega al descanso navideño con el liderato y 7 puntos de ventaja sobre el segundo tras haber cedido únicamente un empate en 14 partidos. El último volvió a resolverse tras un inicio arrollador (8-2), en el que las variantes defensivas de Manu Etayo desarbolaron a un rival veterano como el Amposta. La aportación de la portería, la presencia de cerca de 400 espectadores en la grada del Marigil y la participación de todas las jugadoras volvieron a marcar el partido de las saguntinas, que no se dejaron llevaron por el ritmo más pausado que trataban de imponer las catalanas y se llevaron el triunfo por 30 a 20. La tabla de goleadoras estuvo comandada por los seis goles de Gemma Santaisabel y los cinco tanto de Rocío Rojas como de Cristina Polonio. El BM Morvedre seguirá entrenando esta semana antes de las vacaciones y de la vuelta a la competición, que será el 14 de enero.