Fomento se escuda en «complicaciones técnicas» para dejar sin tren al Port

El plan de Cercanías para la Comunitat Valenciana, elaborado por el Ministerio de Fomento con 2025 como horizonte, no ha tenido en cuenta la prolongación de la vía ferroviaria para llevar el servicio de pasajeros hasta el Port de Sagunt. Pese a la gran inversión que contempla este paquete de medidas, más de 1.400 millones de euros, y a que la consultora afín a Ministerio de Fomento presupuesta esa inversión en cerca de 2,5 millones de euros, el Estado se ha escudado en «importantes complicaciones técnicas» para descartar esta inversión, al menos hasta desarrollar el plan de Cercanías presentado esta semana.

Las reacciones desde Sagunt no se han hecho esperar y todas coinciden en la necesidad de establecer un calendario de movilizaciones para hacerse oír en Madrid. Así lo aseguran el portavoz municipal de Iniciativa Porteña, Manuel González, y la diputada autonómica, Teresa Garcia, quien lamenta que «el Gobierno del PP vuelve a ignorar a Sagunt en su planificación ferroviaria de Cercanías».

Desde el sector segregacionista, impulsor de este proyecto, se admite el «enfado» y se apunta el «despropósito» de no reservar 2,5 millones en un plan con más de 1.400 millones, cuando el consenso sobre la necesidad de esta infraestructura se ha hecho evidente en el ayuntamiento y en Les Corts. Sin embargo, González cree que uno de los problemas es que «cualquier gran proyecto necesita a alguien que lo coja bajo su brazo para permitir que avance, pero en este caso creo que ni se han pedido las reuniones pertinentes con Fomento».

Sobre este punto, Garcia señala que «tanto Les Corts como el Consell han defendido este proyecto, pero han sido ignorados por Madrid». A este respecto, la exconcejala de Sagunt señala que «el ministerio no puede desoír las necesidades de movilidad de una ciudad de casi 70.000 habitantes ni puede convertir en competencia municipal un asunto que es de su incumbencia. El ayuntamiento -añade la nacionalista- no tiene capacidad para responder a un reto de ese calibre».

Teresa Garcia también lamenta que «los ciudadanos del núcleo histórico y el Puerto de Sagunto pagamos las consecuencias de la saturación de la línea de la C6, que es más grave precisamente a partir de Sagunt. El refuerzo de 8 líneas no es suficiente, porque somos una fuente importante de usuarios y, no solo soportamos precios carísimos en los billetes, sino que, además, no tenemos unas buenas conexiones».

Garcia añade que las líneas reforzadas de la C6 van a llenar los horarios que se habían previsto para la conexión con el Port, con lo que «hacen imposible la conexión directa».



Respuesta a Mulet en el Senado

Sobre este proyecto de prolongar el sevicio ferroviario de pasajeros, el senador de Compromís, Carles Mulet, recibió recientemente una contestación en la que Fomento se escudaba en «importantes complicaciones técnicas» para explicar que «requeriría el desarrollo de un estudio detallado previo que determine si el servicio de Cercanías es el más adecuado para las características de movilidad y localización de la población».

Garcia interpreta esto como que «la conexión ferroviaria con el Puerto de Sagunto no es prioritaria para el ministerio, quedando postergada a futuras ampliaciones de la red de Cercanías, cuando desde Sagunto esa inversión es ya imperiosa». La nacionalista añade que «la conexión con el núcleo histórico puede hacerse ya y las lanzaderas servirían para cubrir este refuerzo». Garcia cree que el tren de la costa es un espejo en el que mirarse: «Tras 30 años de reivindicaciones lo han conseguido. Nos han enseñado el camino, que pasa por la movilización ciudadana».