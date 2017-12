La propuesta de imponer una tasa turística genera rechazo en Sagunt

El tema se llevó al último consejo turístico donde la delegada, la socialista Natalia Antonino, solicitó la opinión de las entidades y asociaciones vinculadas al sector con representación allí. La mayoría de ellos rechazaron la tasa, que tampoco encuentra consenso en el equipo de gobierno.

Mientras desde ADN Morvedre se defiende la misma, justificando que revertiría en una mejora del servicio y optimizaría el sector, según se explicó en la sesión, la concejala de Turismo considera que «ahora no es el momento. Todavía estamos creando producto y con la implantación de la tasa corremos el riesgo de espantar al turista». Antonino aclara que «tampoco me niego, pero antes tenemos que tener un turismo más consolidado».

La edila socialista añade que «todavía existen muchas lagunas en torno a la puesta en marcha de la tasa; desconocemos quién la tiene que aplicar, dónde revertirá; cuestiones que antes debemos tener claras y no lo están».

Además de Antonino, en el consejo, la oposición también se mostró en contra de esta iniciativa, mientras Compromís adoptó una posición más tibia. Según David García, «fuimos más tibios porque no hay una propuesta concreta y cerrada y sobre algo que no está claro no nos podemos posicionar. Sin embargo asegura que su partido sí está favor de la tasa «siempre que sea consensuada». En cuanto a EU no estuvo en el consejo, aunque fuentes cercanas aseguran que sí se serían favorables a ésta.



Aceisyc la descarta

La Asociación de comerciantes, empresarios e industriales de Sagunt y comarca (Aceisyc) ha mostrado su rechazo a la posibilidad de implantar la medida. «Esa tasa se suele cobrar por pernoctaciones y precisamente no es nuestro punto fuerte por la falta de hoteles y alojamientos turísticos», justificaba su posición el portavoz, José Luis Doblaré.

El empresario añadía que «tampoco creo que seamos una potencia turística como para ser los primeros en plantearse tener ingresos de las visitas a nuestro pueblo. Principalmente cuando no tenemos terminados algunos museos y monumentos para atraer su visita y el resto con el poco interés actual en su promoción, por lo menos a nivel del Puerto de Sagunto».

Doblaré insistió en que «no estamos en el mejor momento para poner la tasa», independientemente de la «falta de claridad» pues, según dice, «por un lado se planteó que fuera para promocionar el pueblo y por otro, para el mantenimiento de monumentos o entornos, por lo tanto no quedó claro».