La discriminación silenciosa

El pasado lunes, el ministro de Fomento anunció a bombo y platillo la inversión de 1.436 millones de euros en la red de Cercanías de la Comunidad Valenciana. Pero del acceso del tren al Puerto de Sagunto, que apenas cuesta 2,4 millones, ni una palabra. Pronto han saltado voces desde el equipo de gobierno de Sagunto rasgándose las vestiduras por este olvido, pero yo les pregunto, ¿es que habéis hecho algo para que este proyecto se haga realidad?

Proyectos estrella. Resulta que en este ayuntamiento hay proyectos estrella y proyectos estrellados. El de Sagunto ciudad patrimonio de la humanidad cuenta con el alcalde como referente ante todas las administraciones. Y con personal funcionarial trabajando a todo trapo y en exclusiva por este proyecto. Y con euros contantes y sonantes para que llegue a buen fin. Otro ejemplo es el campo de fútbol para el Saguntino, con una persona coordinando todo el proceso y con dotación presupuestaria para hacer ya el proyecto técnico. Y qué decir de la cruzada emprendida por el gobierno contra la cantera de Lafarge, que cuenta ni más ni menos que con la diputada autonómica, Teresa García, al frente de las operaciones. Y, además, con funcionarios trabajando a todo trapo elaborando informes y más informes contra la cantera.

Proyectos estrellados. Y en contraposición están los otros proyectos. ¿Saben cuánto personal o cuánto dinero ha destinado el ayuntamiento para que el proyecto de tren hasta El Puerto se abra camino en el Ministerio de Fomento? Yo se lo digo, cero euros y cero personas. ¿Saben qué persona con peso político ha estado al frente del proyecto? Yo se lo digo, nadie. ¿De verdad alguien en el equipo de gobierno piensa que las cosas caen del cielo?

Y podemos seguir con más ejemplos de proyectos sin asignación de recursos ni humanos ni presupuestarios: Puente hasta Canet por la costa; delta del Palancia; remodelación de la fachada marítima; plenos en El Puerto, etc.

Discriminación silenciosa. Cuando mis conciudadanos porteños me piden que les explique si estamos discriminados, yo les digo, claro que sí, pero que obviamente no es una discriminación expresa y declarada, no hace falta que sea así. La discriminación está en los recursos asignados, que son radicalmente distintos según estén en uno u otro lado. Una discriminación que nadie ve, por eso llamo discriminación silenciosa, que hace que el equipo de gobierno apoye de boquilla todos los proyectos, pero que solo asigne recursos de todo tipo a unos determinados.

Ayuntamiento que defienda de verdad los intereses porteños. No tengo nada contra Sagunto y los saguntinos, ellos defienden sus intereses, pero, ¿quién defiende los nuestros? A la vista está que si queremos construir una ciudad de futuro, con proyectos estratégicos no queda más remedio que tener un ayuntamiento propio que defienda como propios los intereses de los porteños.

PD: Aviso a navegantes. No nos rendimos. Seguiremos luchando por el tren y por El Puerto con todas nuestras fuerzas.