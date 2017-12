AVANT AMB LA NETEJA DEL CASTELL de sagunt

El voluntariat per a la neteja del Castell és una associació oberta a la ciutadania que va nàixer fa uns anys amb l'objectiu d'eliminar-ne la palera i també netejar-lo de vegetació espontània que dificulta la imatge de paissatge militar, tot perquè els visitants, propis i extranys, puguen apreciar les construccions de totes les èpoques que el conformen en l'actualitat. En l'actualitat som seixanta socis que contribueixen amb les seues quotes i ajudes diverses (ferraments, bencina, samarretes, pa...). La contribució més genuïna del voluntariat del Castell és el treball de dues hores i mitja els diumenges de matí (de vuit a deu i mitja hores). Amb la tasca desenvolupada s'ha aconseguit netejar els espais anomenats Ciutadella, Dos de Maig i ara estem actuant a Estudiants, on ja hem aconseguit polir més d'un terç de la superfície. Per què cal netejar el Castell?

El Castell de Sagunt és el paratge bèl·lic més antic i interessant de la cornissa mediterrània: va ser oppidum de les elits que poblaven el Baix Palància des de l'Edat del Bronze, fou l'arse de les elits que fundaren la ciutat de Saiganda al vessant nord de la muntanya, fou l'Arse (ciutadella militar) de les polis ibèriques situades entre el Xúquer i el Millars i com a tal s'enfrontà als exèrcits cartaginesos comandats pel general Anníbal l'any 219 aC, tornà a ser òppidum de la ciutat de Saguntum a partir del segle II aC. Com a Castell de la ciutat ha estat significatiu durant el període islàmic, la baixa Edat Mitjana, durant les guerres de les Germanies (1621), la de Successió (1707), i la del Francés (1811). Les restes ibèriques més notables en l'actualitat són (els accessos, les torres, els murs ibèrics de zona sacra situada sota els contraforts i les cisternes oblongues); les restes romanes més destacables les podem veure al forum senatorial amb els contraforts, cimentacions dels edificis que el conformaven, la cisterna de fòrum, els banys i les presons; les restes islàmics són visibles a les muralles de les cinc places i a la porta-torre d'Almenara; les restes medievals les veiem en les cisternes adaptades o en els aquateraments; les restes modernes i contemporànies conformen bateries d'artilleria, baluards i murs en talús i esperons.

El nostre desig ara a les festes nadalenques és que, quan visiteu el Castell de Sagunt, vejau un poc millor aquest excel·lent patrimoni i pugau passejar-vos a gust i vos sentiu orgullosos de Sagunt. Per això vos convidem a passejar per les zones netes del Castell i vos felicitem les festes de Nadal, la romana Natalis Solis Invicti i l'antiquíssima festa del creixement de la llum del dia.