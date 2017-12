Alumnes d' arquitectura en el Castell

De Cent en Cent. Lluís Mesa i Reig repasa el fets que varen ser notícia fa 100 anys al Camp de Morvedre. En aquesta ocasió es repassen problemes com la limitació del subministrament elèctric en el Port de Sagunt

Els efectes de la Gran Guerra i la neu foren les notícies més destacades amb les quals la comarca va rebre les festes de Nadal.

La situació econòmica de Sagunt era positiva, si es consultava les dades de Caixa Sagunt creada el 1841, aportades per la Revista Nacional d'Economia. Esta escrivia que tenia 1.169 imponents i un capital de 79.974 pessetes. Però la realitat era que resultava preocupant la limitació del subministrament de l'electricitat en el Port de Sagunt, ja que posava en perill el treball de 1.500 obrers. Per eixa raó l'enginyer de la Companyia Minera de Sierra Menera va visitar el governador per a demanar-li que fera d'intermediari amb la intenció què no es tallara ni se'n disminuïra el consum. Esta notícia era arreplegada per La Correspondència de España del 21 de desembre. A més, l'any va acabar amb manifestacions en diverses ciutats per la política de subsistència del govern. A Sagunt, es va celebrar el 31 de desembre un míting de protesta per eixa situació.

La Guerra va ser notícia al Camp de Morvedre per dos esdeveniments tràgics. El 14 de desembre fou torpedejat pels alemanys el vapor anglés Goila. Van haver 3 nàufrags i 3 morts. També l'Ale Mendi, vaixell que havia eixit de Sagunt a Anglaterra, va ser atacat el 26 de novembre, en tornar d'aquell país per un submarí alemany. Este formava part de la naviliera Sota i Aznar. La notícia ocupava els titulars dels diaris de principi de mes.



Valor cultural

La capital de la comarca també va ser protagonista pel seu valor cultural. En els últims dies de l'any va rebre la visita de l'alumnat de l'Escola d'Arquitectura de Madrid acompanyat pels professors Cayo i Loredo. Va demostrar l'interés per conéixer el Teatre Romà.

El diumenge 23 de desembre novament Sagunt va recordar els màrtirs liberals de la ciutat assassinats pel carlista Cucala a Betxí. Eixe dia es va fer una manifestació de matí i un míting de vesprada. Des de la ciutat de València anaren els regidors republicans Manuel Salvador i Vicente Coscollá. A més, va estar el president de la Joventut Republicana Antonio Vélez amb la bandera de l'entitat. Unes altres personalitats que hi vingueren en tren foren el lletrat Antonio Reina, el catedràtic Merino Conde i l'advocat Peiró Vargas. La manifestació va iniciar-se a les 10 del matí presidida per l'Ajuntament amb l'alcalde accidental Fausto Caruana. Estigueren els representants dels casinos republicans d'Algar, Sagunt, Algímia, Faura i Quartell. Hi van estar les bandes de Puçol, Quartell i les dos de Sagunt. Cada centre republicà portava la seua bandera. El periodista destacava que entre la representació d'Algímia «figuravan hermosas mujeres». En la glorieta del cronista Chabret, van parlar : el mestre laic Llobregat, el regidor Chabret i l'alcalde accidental Caruana. A les tres de la vesprada es va celebrar el míting al saló de cine. Participaren: el mestre laic Eduardo Guillem, el professor de la Vall d'Uixò Mingarro, els lletrats Reina López i Peiró Vargas i el regidor Chabret. Va tancar els parlaments Fausto Caruana.

Així acabà l'any. En uns dies De Cent en Cent tindrà com a protagonista el 1918. Mentrimentres hui este articulista felicita els lectors les festes i els desitja bon Nadal i bon any.