Parc Sagunt se sumará el año que viene a la revolución 4.0

El año que se acaba ha resultado un punto de inflexión para Parc Sagunt, aunque el polígono todavía está lejos de funcionar a su máxima capacidad. Una de las asignaturas pendientes son las infraestructuras tecnológicas, que permitan al parque subirse al tren de la revolución 4.0. Ya lo decía Vicente Lafuente, presidente de la Asociación de Empresas Químicas de la Comunidad Valenciana (Quimacova), en el reciente encuentro organizado por la patronal comarcal: «El Camp de Morvedre necesita infraestructuras tecnológicas».

En este caso no parece que habrá que esperar mucho, ya que la Generalitat ha puesto en marcha dos actuaciones dirigidas a la implantación de fibra óptica en las áreas industriales de las que se aprovechará Parc Sagunt. Una tiene como destinatarios a los ayuntamientos con parques industriales y servirá para financiar las obras necesarias, mientras que la otra va dirigida a operadores de telecomunicaciones para hacer las instalaciones definitivas.

Así, «Parc Sagunt podrá disponer de infraestructuras necesarias para la industria 4.0», según reconoce en palabras a Levante-EMV, la presidenta de su consejo de administración y secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira.



Depuración jurídica

Otra de las cuestiones en las que centra la actividad Parc Sagunt durante estas semanas es en reorganizar y depurar «física y jurídicamente» la situación de cada una de las parcelas compradas hace tiempo, pero en las que no se registra ningún trabajo. Por una parte, «estamos negociando la renuncia de los que, aunque en su día se mostraron interesados, ahora pueden no estarlo por distintos motivos, como haber llevado a cabo el proyecto en otra ubicación o no haberlo podido ejecutar. También hay algunos casos -añade Mira- en que hemos modificado la parcela para reorganizar el suelo disponible con el ánimo de mantener el máximo tamaño, puesto que es en las que más interés se muestra».

Así, el polígono, que el año que viene ya dará los primeros pasos para que la segunda fase se haga realidad a través de un plan especial del área logística, afronta 2018 con apenas 350.000 m2 de suelo disponible, un 20 % del total del suelo industrial, logístico o terciario del parque, pero, lo que es más importante, el año que viene ya se espera la apertura de empresas.