en memòria d' un veí d'Algar

En el diari Levante-EMV del 30 de desembre de 2017, en la secció «De cent en Cent», es publica un article de Lluís Mesa i Reig, cronista oficial d'Estivella, en el qual repassa els fets més importants que van ser notícia ja fa cent anys al Camp de Morvedre. Lluís Mesa és, a més, l'ànima i portaveu del Grup de Cronistes i Investigadors del Camp de Morvedre i Almenara. Personalment és un amic al qual he de agrair-li públicament la inestimable ajuda i informació que sempre em facilita, sobretot pel que fa especialment a la història d'Algar.

Lluís Mesa, en el seu article fa referència, entre altres, a fets com els efectes de la Gran Guerra al Camp de Morvedre, a la situació económica de Sagunt, al protagonisme d'aquesta ciutat pel seu valor cultural, al miting republicà que va comptar amb l'assistència de molts representants dels municipis de la comarca i al recordatori en memòria dels «màrtirs lliberals de la ciutat de Sagunt assassinats pel brigadier carlista Cucala a Betxí». I és, precisament, sobre açò últim sobre el que em permet fer un amable i xicotet aclariment. Efectivament, un grup de 16 voluntaris lliberals que integraven la Milícia Nacional i que, en fracassar el regnat d'Amadeu de Savoia i proclamar-se la I República, van passar a anomenar-se «voluntaris de la República», van ser segrestats i assassinats per ordre del general carlista Cucala en l'esmentada població de La Plana.

Sembla que Cucala era un home d'una extrama crueltat com ho proven les paraules i els fets en referir-se als voluntaris afussellats:- «Acabeu a estos pillos».

Després va fer una bàrbara ostentació de ferocitat, passant a cavall per damunt dels ja morts voluntaris. Dons bé, entre els voluntaris assassinats figurava un veí d'Algar. Així consta en l'acta redactada pel comandant fiscal de Morella i per Antoni Vidal i Dòria, soldat i escrivà: «Que en unión del señor alcalde de la referida villa de Bechí D. Francisco Montoliu y Franch y por mandato de éste, en el día veinte y cuatro de diciembre de mil ochocientos setenta y tres, recogieron en un carro los dieciséis cadáveres fusilados por dicho cabecilla (se refiere al general carlista Cucala) y que eran vecinos de Sagunto y uno de Algar».

Tots aquests fets els ha narrat amb detall l'historiador Emilio Llueca Úbeda, nascut a Quartell el 7 de juliol de 1949 i mort a Sagunt el 4 de novembre de 2008, el qual va ser cronista oficial de Benifairó, Benavites i Quart, pobles de La Vall de Segó, en un article publicat en la revista Braçal, del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, article en el qual Llueca ens diu que, entre els 16 voluntaris assassinats, figurava el veí d'Algar Ramón Gascó Mora. Cal agrair a Emilio Llueca, encara que a títol pòstum, la valuosa informació que ens ha deixat al respecte.

Això és el que humilment he volgut matisar, és a dir, que no tots els milicians assassinats a Betxí van ser saguntins. Hi havia també un veí d'Algar. I ho dic també per què al hall de l'Ajuntament de Sagunt, junt a l'escala principal, hi ha una placa commemorativa dels assassinats a Betxí i s'han oblidat de posar que hi havia un veí d'Algar. Espere que l'estimat Alcalde de Sagunt, l'amic Quico Fernández, ordene quan calga fer l'oportuna correcció.