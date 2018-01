Esteve vuelve al Saguntino por Reyes

El Atlético saguntino presentó ayer al nuevo fichaje para afrontar la segunda vuelta en Segunda B. Se trata del delantero de Vilafamés, Carlos Esteve, el ex jugador rojillo que fue máximo goleador del equipo de Guti la temporada pasada y que este año jugaba en el Toledo de Segunda B. Uno de los héroes del ascenso a segunda b y de los Campeones de la Copa Federación. Esteve podrá ser de la partida para el encuentro de mañana ante el Ebro a domicilio.

Esteve ha destacado que con el regreso a Sagunt «le vuelve la ilusión y las ganas de luchar por el fútbol. Estoy muy contento de volver a mi casa y a la que ha sido mi familia durante varios años». El delantero asegura que el principal motivo de su vuelta ha sido su situación personal «estaba sin ganas de volver a jugar a futbol tras la falta de mi padre. Era el que me animaba siempre a seguir con el fútbol. Pero entre Rubén y varias personas que han estado encima de mi animándome, han conseguido que vuelva mi ilusión por este deporte y no encuentro mejor sitio para hacerlo que aquí con este equipo que ya es mi familia». Esteve ha concluido que: «Espero seguir aportando lo mismo que en los últimos años y ese saltito que nos queda para soñar con el play off de ascenso. Volver a ilusionar a la gente, que todo Sagunto vuelva otra vez a soñar».

Por su parte, el míster, David Gutiérrez ha destacado que Esteve «tiene mucha lucha, mucha entrega, no da un balón por perdido que es mucho el estilo del equipo y además es un jugador que conocemos a la perfección porque será la tercera temporada que está con nosotros. No habrá adaptación porque el sabe lo que queremos de él y estoy seguro que va ser un jugador que va a aportar mucho». Con respecto a sí el delantero de Vilafamés será de la partida para el próximo choque, Guti ha afirmado que «estamos pendientes de que durante el día de hoy tenga el alta federativa, si la tiene en regla puede entrar perfectamente en la convocatoria del partido domingo».

La incorporación de Esteve a supuesto la baja del delantero Pau Franch que deja el conjunto rojillo por motivos personales tal y como ha explicado el míster que lamenta su marcha: «Ha tenido la oportunidad de fichar por un equipo de Sevilla, de donde es su pareja y al incorporar a Carlos y entender su situación personal hemos decidido que pueda salir. La verdad es que yo no era partidario porque lo hemos pasado mal por tener solo dos delanteros en la primera vuelta. Además creo que después de la lesión estaba aportando cosas muy positivas».

Mañana vuelve la liga

Los rojillos no descansan el día de reyes, pues ya se encuentran en Zaragoza para disputar el primer partido de la segunda vuelta ante el Ebro que tendrá lugar mañana a partir de las 12.00 horas. Los de Guti tienen la intención de empezar tal y como terminaron la primera vuelta, con una victoria: «con ganas de seguir la racha de los últimos partidos, ya conseguimos ganarles aquí en la primera vuelta y además el campo es parecido al nuestro , se van a generar situaciones en las que ambos equipos vamos a estar cómodos. Vamos con la ilusión de saber que si sacamos un partido nos vamos a poner en una posición en la tabla muy buena», explica el míster.

Guti no podrá contar con Oscar López que arrastra una lesión muscular y con la lesión de Alex Felip que no será de la partida hasta febrero. El míster cree que «no será un partido fácil y que el punto fuerte del Ebro es que sus jugadores miden casi todos 1,90 y juegan en un campo pequeño. Es el equipo junto con el Cornellà y nosotros que mejor domina las situaciones de ataque».

La victoria es muy importante para el conjunto rojillo ya que tal como explica Guti, «llevamos 29 puntos y si ganamos al Ebro estaremos en una posición muy buena para ganar al filiar del Villareal en casa».