LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA, EN EL OLVIDO

ya hace 10 años que el pleno del congreso con los votos en contra del PP, se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Ley que pretendía subsanar en una pequeña medida el "golpe de estado" que se hizó por parte de unos grupos intrasigentes contra la legalidad democrática vigente y que acabó con una guerra civil en la que muchos seres humanos murieron.

Pero lO peor, no fue solo la guerra, sino que muchos de aquellos que habían defendido y defendieron las ideas de libertad, igualdad y democrácia que la república, gobierno legalmente establecido, tenía, fueron algunos humillados, sufrieron vejaciones, torturas, e incluso fusilados, solo por defender esas ideas democráticas.

Pero si eso fue horrible. Más horrible fue que muchos de ellos esten todavía desaparecidos , enterrados en cunetas. Y todo esto es lo que la Ley de Memoria Histórica, pretendía, reconocer a todos y todas los que habian defendido la democracia, encontrar a esos miles de españoles que estaban enterrados en las cunetas, solo por defender unos ideales. Y digo pretendía, puesto que después de 10 años, el proceso de concordia, de convivencia que perseguía la ley, de reconocimiento: NO SE ESTA CUMPLIENDO. El presupuesto para esta ley por parte del PP es 0 euros, e incluso se "regordean" y perdón por la expresión de que sea así. Miles de personas continuan en las cunetas sin poder recibir una sepultura digna y de recibir el reconocimiento digno de que sus familiares puedan conocer donde estan. Cientos de calles, todavía llevan el nombre de los golpistas. Todavía existen cientos de signos y símbolos que reconocen al sistema que actuo como torturador de una legalidad. Y lo peor es que determinados dirigentes políticos todavía ensalzan a esas personas con su presencia, o posibilitando subvenciones para que se ensalcen a los golpistas. O utilizando frases irracionales como " que son solo huesos". O permitiendo e incluso alabando que todavía existan personas que intenten revivir aquellos momentos y pretendan que vuelvan e incluso amenzan " a por el rojo" o "rojo a la cuneta". Triste pero cierto.



Diez años de una Ley que busca la paz y la concordia y sin embargo no la quieren cumplir. ¿ Y luego se habla de desobediencia a los idependentistas?. Irónico. Y cruel a la vez. CUMPLAMOS LA LEY y demos DIGNIDAD Y RESPETO a aquellos que defendieron la democracía y el poder establecido, mientras eso no se haga en su totalidad, no hablen de legalidad y respeto a la democracia. ¿ Que democracia? la suya o la de todos y todas. HAGAMOS que este décimo aniversario sea el principio de la realidad. NUESTROS ABUELOS Y ABUELAS Y LA DEMOCRACIA LO NECESITAN.