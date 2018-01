La Marjal dels Moros s'ha cremat

La marjal dels Moros, al terme municipal de Sagunt, és un espai catalogat com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i com a Lloc d'Importància Comunitària (LIC). Segons arreplega Lucia Pérez en un article en el número 43 de la revista «Mètode» del 2004, aquest és un «dels espais naturals d'alt valor ecològic que resten a la Comunitat Valenciana. Aquesta zona humida recull una fauna amb més de 250 espècies d'aus registrades i una flora [actualment amb quatre microreserves i dos reserves de fauna]. A més a més, és l'espai natural on viuen poblacions d'espècies amenaçades i d'altres exclusivament valencianes, com el samaruc, la tortura d'aigua ibèrica, la rosseta i el boix».

Aquesta interessant zona humida s'ha enfrontat a moltes amenaces al llarg de la seua història que han reduït considerablement la seua superfície i han compromés la seua preservació. En l'actualitat els reptes més destacats als quals s'enfrontava, entre altres, eren els abocaments que contaminen les seues aigües, la regressió del litoral, la sequera, la pressió urbanística del seu entorn i l'impacte ambiental de les diverses àrees industrials que l'envolten. Malauradament el passat dijous 4 de gener se'n va sumar una més, un inesperat incendi que ha afectat greument a pràcticament la totalitat de la seua superfície, el qual resultà especialment preocupant per la gran quantitat d'espècies que en ella habiten.

Les persones que estimem la natura i en especial aquest paratge i que el visitem a vegades per a gaudir de l'observació d'aus i altres animals, ens trobem molt afectades perquè la seua imatge actual és de la més absoluta desolació, malgrat que part de la seua fauna ha resistit. En un país amb un litoral arrasat per l'urbanisme incontrolat a la costa, trobar marjals com aquesta en les quals encara corria la vida, és un xicotet privilegi i una mostra de l'agraït que és la natura que sempre ressorgeix i resisteix per molt que la maltractem.

Desitgem que les optimistes estimacions dels experts es compleixen i que en uns mesos gran part d'aquest espai estiga regenerat i torne a la vida. També esperem que la conselleria de Medi Ambient faça tots els possibles per a garantir la seua bona recuperació.

No obstant això, la nostra societat ha de prendre consciència que no ens podem permetre tornar a posar en risc la importància de la biodiversitat d'aquesta zona humida de reconegut valor perquè podria perdre la seua singularitat. De fet, hem de reivindicar que es garantisca la seua preservació i s'aturen les seues amenaces perquè no ens queden moltes oportunitats de poder continuar gaudint de paratges com aquest. A més, manifestem la més absoluta condemna al succeït a la Marjal del Moro i preguem a les administracions públiques competents que posen tots els seus esforços en la prevenció dels incendis, especialment als espais naturals de gran vàlua com aquest. Tot això per a evitar que un succés així torne a ocórrer i puguem transmetre aquest patrimoni en les millors condicions possibles a les futures generacions.