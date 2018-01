Un producto de la cantera del Villareal refuerza al Saguntino

El Atlético Saguntino ha hecho oficial la incorporación al equipo rojillo de Javier Maldonado, un lateral izquierdo de 21 años procedente del CF Badalona. El joven lateral no pudo debutar en liga con el conjunto catalán, pero si disputó un partido de Copa del Rey. Maldonado está formado en las categorías inferiores del Villareal CF. Las tres últimas temporadas militó en el tercer equipo groguet. El defensa es la segunda incorporación que hace el equipo rojillo tras la del delantero Carlos Esteve, que se unió al equipo el pasado día de Reyes y ya fue de la partida en el partido del domingo ante el Ebro.

En ese encuentro, los hombres de David Gutiérrez tuvieron que conformarse con el empate 2-2 ante los zaragozanos. Cerca estuvieron de llevarse los tres puntos del Almozara, ya que lograron adelantarse hasta dos veces en el marcador. Pero un gol de Borja en los últimos 5 minutos les condenó al reparto de puntos. Tras el parón navideño, los de Guti siguen en la parte alta de la clasificación, séptimos con 30 puntos. Y a dos de puestos de play off de ascenso.

Comenzó controlando el balón el equipo local pero sin crear claras ocasiones de gol. Fueron los saguntinos los primeros en adelantarse tras un gol de Julià, logrando marcharse al descanso con un resultado favorable tras un primer tiempo intenso y muy igualado. Después del paso por vestuarios, Javi Cabezas igualó el partido, pero los de Guti no se rindieron y buscaron volver a ponerse por delante de los locales.

El portero del Ebro salvó el primer intentó de gol de los visitantes en esta segunda parte, pero no pudo frenar a Nuha que anotó tras cabecear un saque de esquina que le puso en bandeja Rafa Gimeno. Con este gol, el delantero rojillo se convierte en el máximo anotador de la categoría con ocho tantos. El Ebro no cesó en su intento de igualar el electrónico con un gol de Cabezas que fue anulado por fuera de juego. No se rindieron y Borja Martínez sentenció el empate marcando en los últimos cinco minutos de partido.



Vuelve la Copa

Antes de que los rojillos vuelvan a la competición liguera el próximo domingo para medirse al Villareal B, partido programado en el Camp Nou de Morvedre a partir de las 17 horas, los saguntinistas se desplazan mañana a Murcia para enfrentarse a partir de las 17.30 horas al UCAM en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol.

David Gutiérrez aprovechará esta cita para dar rodaje a los menos habituales, sin olvidarse de su condición de vigente campeón de la competición.