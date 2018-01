Los alevines del CW Morvedre llegan a las semifinales en Marbella

El Waterpolo Morvedre está de enhorabuena, después de la brillante actuación de sus alevines en X Torneo Europeo de Waterpolo Alevín Mixto (Tewan) celebrado recientemente en Marbella. En una cita que reunió a 16 equipos, los taurons fueron el único representante valenciano y alcanzaron las semifinales, no sin antes imponerse en la fase de grupos al que a la postre se proclamó campeón, el CW Cataluña. El Morvedre se mostró especialmente dominador en esos partidos de liguilla, en los que ganó de forma consecutiva al CW Sevilla, los anfitriones del Marbella, los catalanes, el Joy Sports, que era un combinado de jugadores de toda España, y el Alcorcón. Así, los taurons se plantaron en las semifinales con un balance perfecto, aunque no pudieron en esa penúltima ronda con el CW Dos Hermanas (9-8). En la lucha por el tercer y cuarto puesto, el Majadahonda apeó al Morvedre de un merecido podio, una derrota que no empaña la gran actuación de los taurons, que fue más allá del resultado final. «Demostraron la gran proyección que ya han apuntado en la competición liguera», destacan desde el CW Morvedre, que señalan especialmente la satisfacción por el triunfo «personal y colectivo» que supone su actuación en Marbella. De esta forma, los responsables del club han querido dar públicamente la enhorabuena a «esos grandes waterpolistas: Ainara, Vega, Candela, Guille, Ariadna, Hugo, Pablo, Carles y Mauro, que de la mano de sus entrenadores Andrés Talamantes y Guillermo González, consiguieron llegar muy lejos. Es una gran alegría y satisfacción para la familia taurona».