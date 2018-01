Ernesto Herrera se perfila como el nuevo secretario comarcal del PSPV

E

Herrera explicaba a Levante-EMV que la decisión la toma tras conocer el apoyo de la gran parte de las agrupaciones socialistas, «este respaldo es el que me ha animado a tirar hacia adelante».

Aunque será el próximo sábado cuando se agote el plazo para la presentación de precandidatos, todo apunta a que Herrera será el único que se postule, pese a la incógnita que rodea al alcalde de Benifairó de Les Valls, Toni Sanfrancisco a quien algunos señalan como otro de los posibles, una opción que a día de hoy no ha quedado descartada, según el propio Sanfrancisco quien en los últimos meses había quedado demasiado expuesto con sus críticas a Ximo Puig tras la constitución de una ejecutiva con «escasa» representación comarcal. «Todavía me lo estoy pensando, quizá el haber sido tan claro en los últimos meses me haya pasado factura», declaraba a este periódico.

Herrera, actual secretario de Organización de la ejecutiva de Alfara es uno de los hombres de confianza del secretario comarcal, Jorge Vidal, miembro de la actual ejecutiva de país, quien lo describía como el perfil idóneo para dirigir la comarca. «Ha conseguido aglutinar el consenso que se necesitaba; es una persona trabajadora y de partido y muy comprometida con el PSPV», lo describía Vidal.

Aunque Herrera todavía debe conseguir los avales necesarios, un 3% de la militancia, con los que parece que ya cuenta, no será hasta primeros de marzo, momento en el que se celebre el congreso comarcal, cuando se conozca el nombre de la persona que relevará a Vidal en la dirección de la comarca.

Herrera reconoce que la secretaria comarcal es un cargo «poco gradecido» , pero asegura que tiene ganas de «trabajar por la comarca. Creo que puedo aportar unión, que en estos momentos hace falta y ayudar a formar agrupaciones en todos los municipios. Si salgo elegido como secretario comarcal voy a intentar que todos los pueblos presenten candidaturas del PSPV a las elecciones, además de configurar un bloque comarcal fuerte».