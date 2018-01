Encarrilado el pase a cuartos

El Atlético Saguntino encarriló su pase a los cuartos de final de la Copa Federación tras ganar en el partido de ida de octavos 1-2 al UCAM Murcia. Los rojillos se enfrentaban a uno de los rivales más difíciles de la competición, pero aún así lograron un resultado que les acerca a la siguiente ronda.

El partido comenzó con un gol tempranero de Fas, tras un gran zapatazo desde lejos. El UCAM lo intentó sin éxito hasta el minuto 19, cuando Urko Arroyo puso las tablas en el marcador pinchando la pelota en el área y definiendo por bajo ante la salida de Javi Ortega. No dieron tregua los hombres de David Gutiérrez, que volvieron a ponerse por delante en el electrónico después de un golpe raso y ajustado desde la frontal de Gallego con el que nada pudo hacer el portero del Murcia para detenerlo.

Urko intentó volver a empatar, pero Ortega la detuvo sin problemas. Con lo que los rojillos se fueron al descanso con el marcador favorable tras realizar una primera parte con gran efectividad de cara a puerta. Además, la intensidad defensiva de los de Guti impidió ampliar el marcador del conjunto local pese a que tuvo el dominio del esférico.

Tras el paso por vestuarios, los rojillos tuvieron los ocasiones más claras con un disparo de Fas que frenó la defensa local, y con un chut con la zurda de Carlos Esteve. El UCAM lo intentó incansablemente, pero las buenas acciones defensivas de los rojillos, concretamente de Gámez, y las paradas del de Javi Ortega hicieron que los de Murcia no pudieran anotar. Cerca estuvo de poner el 1-3 en el marcador Nuha en los últimos compases del partido tras un contragolpe.

Al concluir el partido, el técnico, David Gutiérrez, afirmó que «estamos muy contentos porque está claro que somos un equipo que domina las situaciones de campo pequeño y césped artificial, pero esta temporada la verdad es que sacamos resultados de cualquier campo y en estadios que han sido históricos. Si hace 10 años me dicen esto no me lo creo. Además, hemos jugado contra un equipo que viene de descender que tiene estructura prácticamente de equipo de primera. Es uno de los mejores de la categoría y estamos muy satisfechos de saber que podemos estar a nivel de cualquier rival».



«Un poco de ventaja»

Guti cree que el resultado puede ser favorable, pero deben andar con ojo: «El rival que nadie quería era el UCAM, nos ha tocado y hemos solventado el primer partido. Yo creo que de momento no hay nada decidido porque ellos tienen un equipo gran sobre todo en la parte de arriba y de atrás y será difícil, pero tenemos tal vez un poco de ventaja tras este resultado».

Los partidos de Copa Federación están sirviendo para dar minutos a los menos habituales en el 11 inicial de Guti en liga. «Somos un equipo que competimos todos los partidos y da igual el que juegue. El equipo está muy por encima de las individualidades en el Atlético Saguntino y eso hace que cambies dos o tres jugadores y no se note. Además los chicos saben que cada partido es una oportunidad y hacerlo bien, más en campos así, abre puertas y da minutos en situaciones de liga», explica.

Los saguntinos seguirán mañana con los entrenamientos para preparar el partido del sábado ante el Villareal B .