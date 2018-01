Una empresa china reforzará el Saguntino e invertirá 82 millones en la ciudad

Los socios del Atlético Saguntino aprobaron ayer en una asamblea extraordinaria la reconversión a Sociedad Anónima Deportiva (SAD) junto a un grupo de luces Led de Hong Kong. Por mayoría absoluta, con 148 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, los socios acordaron pasar a ser una SAD de la mano de la empresa Ledux. En la asamblea no se presentó el proyecto pero el presidente afirmó que Ledux llega a Sagunt para apostar por la ciudad, por el club y por un campo nuevo.

El presidente, Juanma Domingo, explicó: «Hemos tenido la propuesta de dos grupos inversores durante muchos meses encima de la mesa. Siempre de la mano del ayuntamiento, ya que todos los pasos que hemos dado han sido consultados con el alcalde, Quico Fernández, y el concejal de deportes, Miguel Chover. Después de barajar las dos ofertas hemos apostado por Ledux, empresa multinacional del Hong Kong que trabaja con la luz de led».

«Hemos decidido apostar por ellos porque nos lo han aconsejado desde el consistorio. También nos consta que el grupo Ledux quiere hacer una inversión importante y reestructurar el club . Quieren hacer una fuerte inversión en el equipo porque el objetivo principal es ascender a Segunda A», añadía Domingo.

La empresa quiere invertir tanto en la ciudad como en el club tal y como ha explicado Domingo: «El grupo Ledux quiere hacer además una inversión de 70 millones para cambiar todo el alumbrado de la ciudad y hacerlo de luz de led. Además le han afirmado al regidor de deportes que ellos se encargarían de invertir los 12 o 14 millones de euros que cuesta hacer el estadio nuevo. Este año ya invertirán. En la camiseta de los próximos partidos ya aparecerá Ledux. En el momento que vean ese nombre en la camiseta respiraremos todos». «Llevamos años buscando un sponsor. Nuestro ayuntamiento nos ayuda mucho pero llega un momento que para estar en segunda b requiere unos gastos que a la directiva nos vienen grandes. Para nosotros es un quebradero de cabeza y mientras todos disfrutan del fútbol nosotros sufrimos por tener las cuentas senadas».

Una abogada del grupo Ledux afirmó que «no hay un proyecto escrito que explicar. Nosotros queremos profesionalizar el Saguntino para que pueda seguir creciendo como hasta ahora. Eso para por la reconversión en la SAD. El grupo Ledux ya ha firmado un contrato y se ha comprometido en forma de préstamo y patrocinio con el club. El hecho de trasformar el club es fundamental para que pueda seguir creciendo y pueda entrar capital en forma de inversión. Se realizará una auditoria en el club para saber el capital que necesita este año para poder pelear por el ascenso a segunda A, y en un futuro no muy lejano a primera. Queremos dejar claro que la estructura del club se va mantener. Juanma y Rubén van a seguir formando parte, tal y como lo hacen ahora del club. A ellos les acompañarán abogados y economistas para hacer más grande el club. Todos los socios que lo deseen podrán adquirir acciones y seguir formando parte de él».

Tras el discurso inicial los socios no se quedaron convencidos, cuestionaban el interés de la empresa en invertir en el club y si podrían llevárselo a otra ciudad. la abogada afirmó que el Saguntino "estará en Sagunto siempre y seguirá llamándose igual. Haremos unos estatutos públicos. El Consejo Superior de Deportes delimita el capital que puede tener el Saguntino con respecto a su categoría a partir de ahí empezaremos a trabajar».

Tras un largo debate, el presidente dijo entre lágrimas que la situación era insostenible. «Si no nos reconvertimos, el año que viene nos iremos nosotros solos a preferente. Ha llegado a un límite que no se puede soportar. Como presidente pido ayuda porque no podemos más», dijo en un discurso que convenció y dio paso a una nueva etapa para el club.