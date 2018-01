El Saguntino explora sus límites

Valencia, Villareal, Levante, Villareal B y Elche. Esos son los únicos equipos de la Comunitat Valenciana que están ahora mismo por encima del Atlético Saguntino, después de la importantísima victoria (0-1) cosechada en Formentera. Estos tres puntos más ponen a los rojillos con 34, solo a dos de los puestos de promoción de ascenso a Segunda A.

Tras el encuentro, el entrenador saguntinista, David Gutiérrez, apuntó que «el equipo ha demostrado su seriedad, porque no ha concedido nada en los 90 minutos. La sensación era que el Formentera no estaba haciendo peligro y que nosotros a la contra podíamos rematar el partido. Tuvimos opciones, pero no las convertimos, así que, solo a última hora, cuando ellos tenían tres delanteros, tuvieron la sensación de que nos iban a marcar».

Guti también se mostró orgulloso con lo que significa esta victoria, ya que los rojillos se asoman a los puestos de promoción de ascenso. «Estoy contento, porque ganar en esta competición es difícil y ganar fuera de casa es mucho más, nos da mucha alegría. Con respecto a la clasificación, vamos semana a semana. Somos un club humilde que sabemos que salvar la categoría es ganar la liga, pero semanalmente intentamos defender la posición que tenemos y si, como esta semana, podemos superarla, pues muchísimo más contentos».

En cualquier caso, el técnico cree que deben ser cautos y seguir con la misma actitud humilde y de lucha que tan bien está funcionando. «Hasta que no hagamos los 45 puntos, nuestro objetivo es la salvación. Es una competición con la parte media de la tabla muy igualada. Podemos tener esta racha y luego estar dos meses sin ganar. A veces si subes muy alto o miras muy arriba, luego el trompazo es más grande. Nos está funcionando bien así de momento, así que vamos hacer los 45 puntos y, cuando los tengamos, ya pensaremos en más. Evidentemente nos motiva el hecho de vernos en la parte alta de la clasificación».

Ante una las revelaciones de la temporada en la Copa del Rey, el Saguntino sumó otra trabajada victoria en un estadio complicado donde prolongó una racha que le mantiene invicto en 2018. El partido comenzó muy igualado, con las primeras aproximaciones para el conjunto local. Sin embargo, los visitantes fueron quienes inauguraron el marcador tras una jugada embarullada dentro del área local, que terminó con un zapatazo de Adrià Gallego. El segundo tiempo volvió a ser muy equilibrado, con los locales intentándolo de todas las maneras, pero los que más cerca estuvieron de anotar fueron los rojillos por medio de Kata.