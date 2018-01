Visita de Champions a Sagunt

El Nou Morvedre vive mañana otra jornada histórica con la visita a las 12 horas de un club de Champions, el Mallorca, recién descendido de Segunda A y líder del grupo de Segunda B. Por este motivo, el Saguntino ha declarado el encuentro día de club, por lo que los socios deberán pagar 10 euros y el resto 15, a excepción de los niños entre 7 y 11 años, a quienes la entrada les costará 5 euros.

Pese a la entidad del rival, los rojillos no temen al gigante de la liga y David Gutiérrez asegura «el objetivo es vencer, como en todos los partidos de casa. Contra el Villareal -añade- nos tuvimos que conformar con el empate, pero de inicio no me planteo esa posibilidad porque tampoco entiendo lo que es salir a empatar».

En la primer vuelta, los saguntinistas estuvieron cerca de sumar un punto, pero la fortuna no les acompañó. Guti cree que «este partido no tendrá nada que ver con el que jugamos allí, porque fue al principio de temporada con mucha gente nueva y estábamos en un escenario diferente, con un equipo que venía de Segunda A y nos costó 45 minutos entrar en juego. A partir del descanso, vimos que el Mallorca no se come a nadie y les empatamos, pero la mala suerte fue el último gol que nos neutralizó. Jugando en casa tenemos la ventaja, porque ellos estarán desubicados».



Partido perfecto

A pesar de que confía en la victoria, Guti no infravalora al equipo que tendrán delante: «Ellos son el mejor equipo de la competición, porque así lo marca la clasificación, pero en Sagunto, por la superficie y las dimensiones del campo se igualan las fuerzas y creo que es un encuentro en el que vamos a tener muchas opciones de ganar si hacemos un partido perfecto». El técnico no podrá contar con Alex Felip ni Óscar López.

Mientras, el sorteo de cuartos de final de la Copa RFEF emparejó ayer al Atlético Saguntino con el equipo de Tercera División,la Unión Deportiva Plasencia. El partido de ida se disputará el próximo 8 de febrero en tierras extremeñas y el de vuelta será el 22 de febrero en Nou Morvedre.