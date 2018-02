la memòria industrial d'Europa

El Ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat per unanimitat la integració en la Ruta Europea del Patrimoni Industrial. Es tracta d'una magnífica notícia, sens dubte, que ajudarà notablement a la projecció internacional del patrimoni industrial del Port de Sagunt. L'oportunitat d'integrar el patrimoni local en rutes internacionals és essencial per a projectar la ciutat en el context internacional.

És fonamental compartir experiències amb altres ciutats de l'àmbit espanyol i europeu per a crear o millorar els nostres productes turístics. És un dels reptes més importants que tenim dins del procés iniciat amb la futura presentació de la candidatura a Patrimoni de la Humanitat. Les rutes ens integren en una enriquidora xarxa amb altres enclavaments patrimonials que renova i posa en valor contínuament les nostres experiències i plans de futur per a millorar el que tenim.

Ja estem en la Ruta dels Fenicis-Camí d'Anníbal, una ruta amb el segell del Consell d'Europa, prompte ens arribaran importants novetats respecte del possible desenvolupament de productes turístics. Cal prestar molta atenció per part del sector turístic local. També estem en la Ruta dels Ibers de la Diputació Provincial de València, tal com correspon si tenim en compte la importància del nostre llegat iber. D'altra banda, estem treballant de valent i amb molta energia per integrar-nos en la Red de Juderías d'Espanya, també amb el segell del Consell d'Europa.

Després de tres anys ajornant l'adhesió de nous membres, d'una implacable moratòria, sembla que pròximament tindrem novetats i estarem entre les ciutats candidates a formar-ne part. Som Capital Valenciana de la Romanització i Capital Cultural Valenciana, però també som l'única ciutat valenciana que té en estos moments una projecció internacional tan important com la que possibiliten estes rutes. Cal prendre nota i aprofitar l'avinentesa. A poc a poc anirem fent camí, n'estic segur.

La Ruta Europea del Patrimoni Industrial (ERIH, segons les inicials en anglés) és una iniciativa que va sorgir l'any 1999 per la necessitat de connectar diferents ubicacions industrials i crear una xarxa de rutes temàtiques de diferents sectors, com el tèxtil, el ferro/acer i la mineria. Entre els objectius principals d'esta xarxa està la transmissió als seus visitants de la dimensió europea i els vincles existents a partir del patrimoni industrial. Cal tindre en compte un nou fenomen que en els últims anys ha sigut un autèntic boom a Europa: el turisme industrial.

La pàgina web d'esta associació agrupa 1.350 punts d'interés patrimonial de 45 països europeus. De 2014 a 2017 ha rebut ajuda i suport econòmic del programa marc «Europa Creativa» de la Comissió Europea per a fomentar iniciatives del sector cultural, com les que fomenten la cooperació transfronterera, les plataformes i la creació de xarxes. La idea inicial és la percepció de la industrialització com una història universal europea i memòria col·lectiva d'Europa.

El 2017 hem celebrat el cent aniversari de la indústria siderúrgica del Port de Sagunt, des que el 1917 els empresaris Ramon de la Sota y Llano i Eduardo Aznar de la Sota van posar en marxa el procés per a la futura configuració urbanística i social del nucli del Port de Sagunt. L'any passat va estar atapeït d'actes culturals al voltant de la siderúrgia: taules redones, conferències, exposicions, teatre, etcètera. Ara, comencem el 2018 gestionant una futura, i esperem que molt pròxima, integració en la Ruta Europea del Patrimoni Industrial. D'esta manera formarem part també de la memòria col·lectiva de la Unió Europea a través del llegat industrial.