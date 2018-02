IP pide que se reabra el «parking» de la antigua cooperativa de productores

Iniciativa Porteña solicitará que se reabra el aparcamiento de la antigua cooperativa de productores, junto a la Gerencia. Se trata de un solar de 2.400 metros cuadrados, de propiedad municipal, que se encuentra cerrado y sin uso.

Tras la aprobación el pasado martes en el pleno de la propuesta de los segregacionistas para la limpieza y conversión en parking gratuito del solar de detrás del centro de salud II de Port de Sagunt, IP quiere que el ayuntamiento siga haciendo uso de los espacios públicos apropiados para «ser utilizados como parking, en aquellas zonas especialmente saturadas».

Según explica su portavoz, Manuel González, «uno de esos espacios es el aparcamiento existente en la antigua cooperativa de productores en el ámbito de la Gerencia. En la parte que recae a la avenida Nueve de Octubre, hay una puerta de hierro cerrada con una cadena, que impide la entrada a este espacio que está completamente abandonado».



Zona sin estacionamientos

Los segregacionistas piden que «se acondicione como parking público gratuito y que se reabra para su uso, pues esa zona comercial está muy saturada en determinados días en horario diurno».

El portavoz de IP, Manuel González, ha indicado que «al igual que en el caso del parking propuesto en el centro de salud, esta idea no es nueva, aunque esperamos que sea recogida. Es una propuesta de bajo coste, en propiedad municipal y de fácil ejecución, por lo que no entenderíamos una negativa», y espera no tener que llevar otra moción.