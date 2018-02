Sagunt se convierte en referente económico de la Comunitat

El Camp de Morvedre es la segunda comarca que más ha reducido su tasa de paro en 2017. El número de desempleados desciende en un 4,24%

El Camp de Morvedre es la segunda comarca que más ha reducido su tasa de paro en 2017 en la Comunitat Valenciana, sólo por detrás de la comarca de l´Horta Oest, que tiene a Torrent y Paterna como principales ciudades. El Camp de Morvedre ha reducido su tasa de paro durante el último año un 4,24%. Concretamente, en la ciudad de Sagunt, capital del Camp de Morvedre y cuyos datos tienen un gran peso en el cómputo total de la comarca, el paro ha pasado de 5.412 personas a 5.007, es decir, se ha reducido en 405 personas.

"El Camp de Morvedre y, por lo tanto Sagunt que es la capital, prácticamente lidera la recuperación económica en el País Valencià junto con l'Horta Oeste y ciudades como Torrente y como Paterna. Somos la punta de lanza de la recuperación que está experimentando nuestro país en el conjunto del Estado Español y que confirma que las políticas que se están desarrollando, a parte evidentemente del cambio de ciclo económico, están dando muy buen resultado", ha destacado Quico Fernández, alcalde de Sagunt.

En Sagunt también ha subido el número de afiliados a la Seguridad Social, exactamente en 507 personas, al aumentar de 15.691 (dic. 2016) a 16.198 (dic. 2017), según los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo.

"Estos datos confirman lo que estamos conociendo de primera mano de las empresas que ya están instaladas en nuestro municipio, que están haciendo inversiones importantes y esto supone también la contratación de nuevas personas. Tenemos que tener en cuenta que todavía no se ha producido el momento de eclosión, porque muchas empresas están ahora en proceso de instalación y de construcción", ha añadido el Alcalde, quien también ha destacado que "alguna voz de la comarca desde el mundo empresarial, parece que no quiere ver todavía esta recuperación pero, efectivamente, las personas ya están contratadas, tenemos empresas que están ya levantando sus estructuras, tanto en el sector de Parc Sagunt como en el sector de los parques comerciales y por lo tanto no podemos hablar de expectativas, hablamos ya de realidades, que en 2018 va a experimentar un incremento importantísimo".

Fernández ha finalizado su discurso asegurando que "somos de las ciudades líderes y dónde es más visible esta recuperación, porque de alguna manera hemos podido abrir las puertas y dar todas las facilidades para que todas aquellas empresas que quieran invertir en un espacio como el nuestro que es privilegiado, pues no tengan ningún tipo de dificultad. Y esto yo creo que está generando una gran atracción que se nota dentro y fuera de la ciudad. Todos los foros donde yo puedo estar presente (la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el otro día en Las Cortes...) la gente ve Sagunt como un referente y como un modelo a seguir en lo que es no sólo la recuperación económica sino también la generación de empleo, que es precisamente el problema más importante para los ciudadanos, al cual tenemos que hacer frente".