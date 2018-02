Agua para evitar más incendios

Setenta personas con cubos vacíos, botellas y garrafas reivindicaron un caudal ecológico para el Marjal dels Moros de Sagunt en el Día de los humedales. Bajo pancartas con lemas como «Volem aigua per a la marjal» y «Socarrats per la gestió, cremats amb l'administració!», Acció Ecologista-Agró, con el apoyo de SEO / BirdLife y la Sociedad Valenciana de Ornitología (SVO), realizó una marcha reivindicativa por este paraje para solicitar a la administración una «asignación oficial de agua» para el marjal de la que no dispone.

Precisamente, los ecologistas lamentaron que la sequía que padecía el humedal agravara el incendio que sufrió del pasado 4 de enero, asegurando que las zonas inundadas se salvaron del fuego.

Según Agró, actualmente existen excedentes de riego agrícola, como es el caso de la Acequia de Moncada, que van a parar al mar en lugar de ir a la marjal. O como los de la Acequia de Gausa, que se desconectó del humedal cuando se construyó Parc Sagunt. «Sólo hace falta voluntad política para llevar agua en cantidad y de calidad a esta zona».

Ademas de este recurso, los participantes en la marcha pidieron mejor gestión de este espacio protegido con un plan de gestión plunianual y un punto de información y un programa de compensaciones ambientales.