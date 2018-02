«CC OO distorsiona la realidad en busca de rédito sindical»

El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha cargado contra CC OO de El Camp de Morvedre, después de que el sindicato le acusase de haber incumplido sus compromisos con los afectados del plan de empleo, a quienes la asignación por error al régimen agrario les ha dejado sin subsidios. El nacionalista acusa a CC OO de «manipular la realidad y distorsionar los hechos en busca de rédito político y sindical, porque sus maniobras pueden poner en peligro las reclamaciones de los afectados, mientras desde el gobierno municipal seguimos en la búsqueda de un encaje jurídico para que tengan sus prestaciones».

Fernández explica los avances que se produjeron en el último consejo de la SAG, empresa municipal que se encargó de la gestión de esta parte del plan de empleo. «Había un informe de la consejera delegada -la concejala Roser Maestro- para regularizar esta situación, pero un dictamen jurídico de la empresa señalaba una serie de problemas a esa solución. Así -añade el nacionalista- la decisión fue dejar el tema sobre la mesa hasta dar cobertura legal y jurídica a nuestro compromiso con los trabajadores».

Además de recordar el esfuerzo municipal desde hace varios ejercicios para redirigir el superávit a acciones contra el desempleo, Quico Fernández insiste en sus críticas a CC OO. «No entendemos qué hay detrás de su último comunicado, que, además, personaliza en la figura del alcalde. En ningún momento he faltado ni a mi compromiso ni he dicho que no se hiciera lo que los trabajadores esperaban, otra cosa es que se demore por cuestiones de seguridad o se busquen alternativas».

El presidente de la corporación local añade que «espero que detrás de las acusaciones de CC OO no esté la mano de personas que tienen gran responsabilidad en el sindicato, que desde el principio están haciendo un trabajo de zapa contra este equipo de gobierno».



Ataque personal y político

Fernández se muestra dispuesto a reunirse con los trabajadores sin el sindicato como intermediario, ya que «si no rectifica su último comunicado, va a ser muy difícil que yo me reúna con CC OO después de este ataque político y personal».